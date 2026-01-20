Evropa kráčí digitálním věkem. Von der Leyen slibuje založení firmy online do 48 hodin

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen představila na Světovém ekonomickém fóru v Davosu konkrétnější obrysy takzvaného 28. režimu – dobrovolného celoevropského rámce, který má odstranit roztříštěnost jednotného trhu pro firmy napříč EU. „Brzy předložíme náš 28. režim. Cílem je vytvořit skutečně evropskou firemní strukturu. Říkáme jí EU Inc., s jedním jednoduchým souborem pravidel platných bez problémů napříč Unií,“ řekla. Podle ní by podnikatelé mohli založit společnost v jakémkoli členském státě plně online do 48 hodin a řídit se stejným kapitálovým režimem v celé EU.
Von der Leyen zdůraznila, že podniky dnes při expanzi narážejí pokaždé na novou sadu pravidel v každé zemi, což působí jako „ruční brzda“ růstu. Ambicí EU Inc. je, aby firmy mohly podnikat a získávat financování v Evropě stejně hladce jako na jednotných trzích USA či Číny. Jde o přímou odpověď na dlouhodobé výtky startupů a investorů vůči 27 odlišným právním a daňovým rámcům, kvůli nimž firmy mnohdy volí jurisdikce mimo EU.
Druhým pilířem je prohloubení kapitálových trhů. Komise rozpracovává takzvanou Unii úspor a investic s cílem vybudovat likvidní trh, který sníží náklady financování v Evropě. Balík má podpořit integraci obchodování, post‑tradingu a správy aktiv a vylepšit dohled tak, aby kapitál proudil tam mimo jiné ke scaleupům, malým a středním firmám, i inovacím.
Konkrétní legislativní text k 28. režimu Komise teprve předloží. Debatu o něm se snaží rozproudit startupy, podle nichž je EU soubor 27 různých právních a daňových světů, což vyhání firmy do srozumitelnějších jurisdikcí. Důležité bude, zda EU zvolí nový režim v podobě nařízení, nebo směrnice. Druhý případ by hrozil vznikem „27 různých 28. režimů“.