Lupa.cz  »  Evropa kráčí digitálním věkem. Von der Leyen slibuje založení firmy online do 48 hodin

Evropa kráčí digitálním věkem. Von der Leyen slibuje založení firmy online do 48 hodin

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ursula von der Leyen Autor: Evropská komise

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen představila na Světovém ekonomickém fóru v Davosu konkrétnější obrysy takzvaného 28. režimu – dobrovolného celoevropského rámce, který má odstranit roztříštěnost jednotného trhu pro firmy napříč EU. „Brzy předložíme náš 28. režim. Cílem je vytvořit skutečně evropskou firemní strukturu. Říkáme jí EU Inc., s jedním jednoduchým souborem pravidel platných bez problémů napříč Unií,“ řekla. Podle ní by podnikatelé mohli založit společnost v jakémkoli členském státě plně online do 48 hodin a řídit se stejným kapitálovým režimem v celé EU.

Von der Leyen zdůraznila, že podniky dnes při expanzi narážejí pokaždé na novou sadu pravidel v každé zemi, což působí jako „ruční brzda“ růstu. Ambicí EU Inc. je, aby firmy mohly podnikat a získávat financování v Evropě stejně hladce jako na jednotných trzích USA či Číny. Jde o přímou odpověď na dlouhodobé výtky startupů a investorů vůči 27 odlišným právním a daňovým rámcům, kvůli nimž firmy mnohdy volí jurisdikce mimo EU.

Druhým pilířem je prohloubení kapitálových trhů. Komise rozpracovává takzvanou Unii úspor a investic s cílem vybudovat likvidní trh, který sníží náklady financování v Evropě. Balík má podpořit integraci obchodování, post‑tradingu a správy aktiv a vylepšit dohled tak, aby kapitál proudil tam mimo jiné ke scaleupům, malým a středním firmám, i inovacím.

Konkrétní legislativní text k 28. režimu Komise teprve předloží. Debatu o něm se snaží rozproudit startupy, podle nichž je EU soubor 27 různých právních a daňových světů, což vyhání firmy do srozumitelnějších jurisdikcí. Důležité bude, zda EU zvolí nový režim v podobě nařízení, nebo směrnice. Druhý případ by hrozil vznikem „27 různých 28. režimů“.

Něco mezi zaměstnancem a OSVČ. V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“. Proč ho potřebují? Přečtěte si také:

Něco mezi zaměstnancem a OSVČ. V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“. Proč ho potřebují?

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).