Evropská komise bez podmínek schválila převzetí Sky Deutschland skupinou RTL

Evropská komise odsouhlasila akvizici Sky Deutschland skupinou RTL. Podle Bruselu jejich spojení nenaruší hospodářskou soutěž. Dohromady budou mít přes 12 milionů platících zákazníků.
Komise zkoumala dopad spojení na trhy s nákupem a prodejem audiovizuálního obsahu, velkoobchodní nabídku televizních kanálů, maloobchodní nabídku audiovizuálních služeb a prodej reklamního prostoru. RTL a německá odnož Sky mají podle závěrů Evropské komise odlišné zaměření a nejsou si přímými konkurenty. Na trhu existuje dostatečný počet alternativních dodavatelů a ani v oblasti televizní reklamy nedojde ke vzniku dominantního postavení.
„Evropské audiovizuální trhy procházejí zásadními změnami. RTL a Sky DACH budou v tomto rychle se měnícím prostředí lépe schopni konkurovat. Transakce umožní zavedeným evropským mediálním skupinám upevnit jejich postavení v době, kdy odvětví prochází transformací a čelí rostoucímu tlaku globálních streamingových platforem,“ uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Teresa Ribera.
RTL zaplatí za převzetí Sky v německy mluvících zemích celkem 150 milionů eur. Součástí smlouvy je také variabilní složka odměny navázaná na vývoj kurzu akcií RTL Group. Prodávající společnost Comcast ji může uplatnit kdykoli do pěti let po uzavření transakce za podmínky, že cena akcií RTL přesáhne 41 eur. Tato dodatečná odměna je zastropována na 377 milionech eur. RTL Group má právo ji vypořádat v akciích, hotovosti, nebo kombinací obou možností.
Spojené firmy by měly ušetřit až 250 milionů eur ročně, a to do tří let od uzavření transakce.
Sloučením RTL Deutschland a Sky Deutschland vznikne subjekt s přibližně 12 miliony předplatitelů na platformách RTL+, Sky Deutschland a WOW. Programová nabídka propojí prémiová sportovní práva Sky Deutschland (mj. Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League a Formule 1) se zábavou a zpravodajským obsahem RTL+ a volně šiřitelnými kanály skupiny RTL.
Stephan Schmitter, generální ředitel RTL Deutschland, který povede sloučenou společnost po uzavření transakce, akvizici označil za „silný signál pro budoucnost německojazyčného mediálního trhu“. Cílem podle něj je nabídnout divákům přesvědčivou lokální platformu pokrývající zpravodajství, prémiovou zábavu i živý sport.
Kromě Německa, Rakouska a Švýcarska se transakce týká ještě zákaznických vztahů v Lucembursku, Lichtenštejnsku a Jižním Tyrolsku. Značka Sky v regionu zůstane, RTL bude mít samostatnou licenční smlouvu na její užívání.
Obě mediální skupiny oznámily chystané spojení v červnu 2025, Evropská komise případ posuzovala od konce letošního února.