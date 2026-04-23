Evropská komise bez podmínek schválila převzetí Sky Deutschland skupinou RTL

Filip Rožánek
Dnes
Televize - ovladač - televizor - ruka Autor: Depositphotos

Evropská komise odsouhlasila akvizici Sky Deutschland skupinou RTL. Podle Bruselu jejich spojení nenaruší hospodářskou soutěž. Dohromady budou mít přes 12 milionů platících zákazníků. 

Komise zkoumala dopad spojení na trhy s nákupem a prodejem audiovizuálního obsahu, velkoobchodní nabídku televizních kanálů, maloobchodní nabídku audiovizuálních služeb a prodej reklamního prostoru. RTL a německá odnož Sky mají podle závěrů Evropské komise odlišné zaměření a nejsou si přímými konkurenty. Na trhu existuje dostatečný počet alternativních dodavatelů a ani v oblasti televizní reklamy nedojde ke vzniku dominantního postavení.

„Evropské audiovizuální trhy procházejí zásadními změnami. RTL a Sky DACH budou v tomto rychle se měnícím prostředí lépe schopni konkurovat. Transakce umožní zavedeným evropským mediálním skupinám upevnit jejich postavení v době, kdy odvětví prochází transformací a čelí rostoucímu tlaku globálních streamingových platforem,“ uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Teresa Ribera.

RTL zaplatí za převzetí Sky v německy mluvících zemích celkem 150 milionů eur. Součástí smlouvy je také variabilní složka odměny navázaná na vývoj kurzu akcií RTL Group. Prodávající společnost Comcast ji může uplatnit kdykoli do pěti let po uzavření transakce za podmínky, že cena akcií RTL přesáhne 41 eur. Tato dodatečná odměna je zastropována na 377 milionech eur. RTL Group má právo ji vypořádat v akciích, hotovosti, nebo kombinací obou možností.

Spojené firmy by měly ušetřit až 250 milionů eur ročně, a to do tří let od uzavření transakce.

Sloučením RTL Deutschland a Sky Deutschland vznikne subjekt s přibližně 12 miliony předplatitelů na platformách RTL+, Sky Deutschland a WOW. Programová nabídka propojí prémiová sportovní práva Sky Deutschland (mj. Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League a Formule 1) se zábavou a zpravodajským obsahem RTL+ a volně šiřitelnými kanály skupiny RTL.

Stephan Schmitter, generální ředitel RTL Deutschland, který povede sloučenou společnost po uzavření transakce, akvizici označil za „silný signál pro budoucnost německojazyčného mediálního trhu“. Cílem podle něj je nabídnout divákům přesvědčivou lokální platformu pokrývající zpravodajství, prémiovou zábavu i živý sport.

Kromě Německa, Rakouska a Švýcarska se transakce týká ještě zákaznických vztahů v Lucembursku, Lichtenštejnsku a Jižním Tyrolsku. Značka Sky v regionu zůstane, RTL bude mít samostatnou licenční smlouvu na její užívání. 

Obě mediální skupiny oznámily chystané spojení v červnu 2025, Evropská komise případ posuzovala od konce letošního února.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Patří StarDance do vysílání České televize?

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Sedm trendů, které změní podobu datových center

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

