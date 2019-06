 »  Evropská komise si posvítila na Broadcom, prý nekale omezuje konkurenci

Karel Wolf

Evropská komise začala s vyšetřováním amerického výrobce čipů Broadcom, má podezření, že narušuje hospodářskou soutěž na trhu s čipy pro modemy a set-top boxy.

EK Broadcom podezírá z toho, že smluvní ustanovení nutí své zákazníky k tomu, aby nakupovali SoC čipy, front-end čipy a wifi chipsety pro modemy a set-top boxy exkluzivně od něj. Firma má nyní dva týdny na to, aby na námitky Evropské komise zareagovala. Jedno z jejích práv je i vznesení požadavku na to, aby se mohla obhájit na takzvaném slyšení za zavřenými dveřmi.

Kromě samotného vyšetřování, EK prohlašuje, že bude trvat i na okamžitém zastavení některých praktik, to je v průběhu ještě neukončeného vyšetřování velmi neobvyklá praxe a naznačuje hlubší vážnost situace.

„Televizní set-top boxy a modemy jsou součástí našeho každodenního života, a to při práci i při zábavě. Máme podezření, že Broadcom, který je významným dodavatelem součástek pro tato zařízení, vytvořil smluvní omezení, aby z trhu vyloučil své konkurenty. To by připravilo zákazníky Broadcomu a ve finále i spotřebitele o výhody plynoucí z možnosti volby a z inovací. Máme také v úmyslu nařídit Broadcomu , aby takové jednání okamžitě zastavil, aby se předešlo riziku vážného a nenapravitelného poškození hospodářské soutěže,“ prohlásila v oznámení vyšetřování evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.