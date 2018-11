 »  Facebook si měl najmout PR agenturu na psaní negativních článků o Apple a Google

Karel Wolf

Facebook měl v uplynulém roce angažovat washingtonskou PR agenturu Definers Public Affairs na to aby napsala a dostala do médií desítky článků, které budou kritizovat společnosti Google a Apple. Vyplývá to ze středečního reportu deníku The New York Times.



Očerňování rivalů mělo být jen částí agendy, druhá část měla podsunout veřejnosti ideu, že za současným anti-Facebook hnutím stojí miliardář a finančník George Soros a zlehčovat roli ruských desinformačních kampaní. Kampaň měla běžet od října.



Jako jeden z hlavních kanálů, které sloužily k diskreditační kampani, byl identifikován web NTK Network, který se navenek tváří jako běžný zpravodajský web, ale většinu obsahu na něm podle NYT vytváří právě zaměstnanci Definers Public Affairs a slouží hlavně k PR účelům. Článků diskreditující rivaly Facebooku měla agentura na NTK Network vydat několik desítek, odtud je pak převzala i některá regulérní média.

Podle blog postu, který Facebook vydal ve čtvrtek ráno, společnost ukončila s Definers ve středu spolupráci, objednávku článků popřela.