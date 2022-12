Finále šampionátu v Kataru bylo nejsledovanějším nedělním pořadem

Autor: TV Nova

Finálové utkání fotbalového mistrovství světa kralovalo televizní sledovanosti v neděli 18. prosince 2022. Na ČT sport šlo o nejsledovanější fotbal v historii stanice.





Přenos vysílaný ČT sport se stal nejsledovanějším pořadem celého dne napříč všemi televizními stanicemi. Zapnulo si ho 1,38 milionu diváků starších 4 let a podíl na sledovanosti dosáhl 37,57 %.





Dalších skoro 400 tisíc zájemců vyhledalo finále na stanici Nova, která ho vysílala souběžně s Českou televizí. Komerční televize dokonce kvůli zápasu posunula začátek Televizních novin.

„Průměrně se na všechny zápasy letošního mistrovství, vysílané na programu ČT sport, dívalo 476 tisíc lidí. Boje v rámci základních skupin sledovalo průměrně 374 tisíc diváků, utkání vyřazovací fáze pak 809 tisíc, při podílu na publiku přesahujícím 23 %. V publiku převažovali muži, tvořili 74 %. Z pohledu věku sledovali šampionát nejvíce ti ve skupině 15–34 let, následováni staršími pětašedesáti let,“ sdělila tisková mluvčí České televize Karolína Blinková.

Česká televize odvysílala z mistrovství světa v Kataru v přímých přenosech celkem 46 zápasů. Na programu ČT sport si je aspoň na pár minut zapnulo v souhrnu 4,3 milionu diváků.

Druhým nejvyhledávanějším zápasem bylo čtvrtfinále mezi Francií a Anglií, které vidělo 847 tisíc lidí a třetím utkání o bronz mezi Chorvatskem a Marokem, které sledovalo 805 tisíc diváků při podílu na publiku 30 %.

Zápasy z fotbalového mistrovství světa poprvé v historii vysílala také skupina Nova, která od České televize odkoupila práva na část přenosů. Divákům nabídla celkem 32 utkání (včetně finále).

Průměrná sledovanost přenosů na stanicích Novy byla 9,44 % diváků ve věkové skupině 15–54 let. Nejsledovanější byl zápas Nizozemsko – Argentina, který přitáhl k obrazovkám Nova Action 686 000 diváků v nejširší cílové skupině diváků starších 4 let. Alespoň tři minuty se na zápasy souhrnně dívalo 3,652 milionu diváků starších 4 let.

S největším ohlasem se fotbalové zápasy na stanicích Novy setkaly u mladých mužů ve věku 15–24 let (průměrný podíl na sledovanosti 15,17 %). Fotbal pomáhá Nova Action k historicky nejlepším výsledkům. V období šampionátu se její podíl na sledovanosti v hlavním vysílacím čase v meziročním porovnání zvýšil třikrát, na 3,64 % diváků 15–54 let.

Zdrojem dat o sledovanosti je oficiální měření zajišťované pro Asociaci televizních organizací agenturou Nielsen Admosphere.