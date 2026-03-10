Lupa.cz  »  Fintech Fondee opouštějí jeho zakladatelé, platforma podle nich spravuje přes 2,3 miliardy korun

Fintech Fondee opouštějí jeho zakladatelé, platforma podle nich spravuje přes 2,3 miliardy korun

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jan Hlavsa, Eva Hlavsová, Fondee Autor: Fondee
Jan Hlavsa, Eva Hlavsová, Fondee

Eva a Jan Hlavsovi odešli na konci února z fintechové platformy Fondee, kterou založili. Fondee tak přešlo plně pod správu skupiny Direct Pavla Řeháka, která jej na konci roku 2024 koupila. Podle Hlavsové platforma narostla na 23 tisíc klientů napříč třemi zeměmi a ve správě má mít přes 2,3 miliardy korun.

Fondee spustili Hlavsovi v roce 2020 s tím, že umožní lidem investovat podobně jako například Revolut nebo Robinhood. Zakladatelé předtím působili v londýnském City a startup založili na nízkonákladovém investování do burzovně obchodovaných fondů (ETF). Za investora získali J&T Banku a podíl měl i Oaktree invest nebo Tarpan Capital. Platformě se nepodařilo překlopit do zisku a v roce 2024 jej koupila skupina Direct, v tu chvíli jako platformu s 16 tisíci klienty, částku obchodu ale firmy nezveřejnily. Projekt v ten samý rok pokutovala ČNB za pochybení při poskytování služeb zákazníkům v letech 2021 a 2022. Při prodeji do skupiny Direct získalo Fondee Slovensko jako nový trh, dříve působilo v Česku a v Polsku.

Hlavsová uvádí, že nyní Fondee přechází plně do rukou Laureen Höllge, která v projektu od loňského září působila jako CEO. Hlavsovi dosud působili na jiných pozicích v Directu, nyní se věnují novému projektu, bližší informace zatím neuvádějí.

Startupový trh v Česku zažívá odliv investorů, třetina hodlá letos peníze přiškrtit Přečtěte si také:

Startupový trh v Česku zažívá odliv investorů, třetina hodlá letos peníze přiškrtit

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).