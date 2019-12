 »  Firefox zablokoval čtyři rozšíření od českého Avastu, prý jde o spyware

Jan Sedlák

Mozilla odstranila čtyři rozšíření pro webový prohlížeč Firefox, které vyvíjí česká kyberbezpečnostní společnost Avast. Jde o plug-iny Avast Online Security, AVG Online Security, Avast SafePrice a AVG SafePrice. Ty upozorňují na podezřelé webové stránky, respektive porovnávají ceny na e-shopech a zobrazují výhodnější nabídky.

Mozilla rozšíření odstranila na základě upozornění od vývojáře jménem Wladimir Palant. Ten daný software označuje za spyware, který odesílá detailní informace o uživateli (profily jeho prohlížení webu) na servery Avastu. Dle Palanta je množství údajů přehnané pro účely, pro něž rozšíření slouží. Autor více rozebírá na blogu zde a zde.

Palant sám Mozillu upozornil a reakce následovala do 24 hodin. Google prozatím rozšíření v rámci Chrome Web Store nechává.

Avast k tématu pro Lupu poslal následující reakci:

Prostřednictvím obchodu Mozilla nabízíme rozšíření prohlížeče Avast Online Security a SafePrice již řadu let. Mozilla nedávno aktualizovala své obchodní podmínky a my s ní nyní spolupracujeme na nezbytných úpravách našich rozšíření tak, aby odpovídaly novým požadavkům. Rozšíření Avast Online Security je bezpečnostní nástroj, který chrání uživatele na internetu, kromě jiného před infikovanými weby a phishingovými útoky. Aby tato služba fungovala správně, je nezbytné, aby mohla shromažďovat historii adres URL. Avast to však provádí bez shromažďování či ukládání identifikačních údajů uživatele.

Již jsme některé nové požadavky Mozilly implementovali a vydáme další aktualizované verze, které budou s těmito požadavky plně kompatibilní a transparentní. Ty budou brzy k dispozici jako obvykle v obchodě Mozilla.