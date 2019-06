 »  Firma Huawei v ČR navýšila tržby o miliardu, ministerstva v ní zásadní hrozby nevidí

Jan Sedlák

Čínské společnosti Huawei se v České republice v loňském roce opět podařilo navýšit finanční ukazatele. Tržby narostly na 7,65 miliardy korun, což je meziroční růst o více než miliardu. Čistý zisk činil 160 milionů korun oproti předchozím necelých 100 milionům.

Výroční zpráva Huawei za rok 2018 uvádí, že „obchodní výsledky potvrzují stabilní postavení společnosti a její udržitelný růst na českém trhu.“ Firma při sestavování uzávěrky nadále počítala se silnými dodávkami ICT hardwaru a služeb s tím, že chtěla „více proniknout do nových oblastí jako je video, IPTV a IT řešení“ a také do internetu věcí a smart city. Posilovat chce i partnerský kanál.

Prozatím není jasné, jak přesně letošní výsledky ovlivní situace kolem varování NÚKIB a také embargo ze strany Spojených států. Huawei už například mírní plány stát se světovou mobilní jedničkou (původně počítala s rokem 2020), i když už na našem trhu dohání první Samsung. Tuzemští koncoví zákazníci stále mají ve značku spíše důvěru.

Celosvětově čínská firma podle agentury AP odhaduje, že její celkové příjmy klesnou v průběhu příštích dvou let oproti původním předpokladům asi o 30 miliard dolarů.

Většina českých ministerstev na základě analýz, které nařídil NÚKIB, uvedla, že není důvod vylučovat Huawei z veřejných tendrů na dodávky ICT technologií. Úřady se připravují zejména po stránce posílení kybernetické bezpečnosti.

Číňanům se před pár měsíci podařilo získat milionové zakázky například pro Českou televizi či ministerstva vnitra a kultury, předtím také projekty u ČEZu a ŘSD či policie.

Český Huawei Technologies (Czech) s.r.o. spadá pod nizozemskou Huawei Technologies Cooperatief, jejíž mateřským podnikem je centrála v čínském Shenzhenu. Tuzemský Huawei má necelých 200 zaměstnanců.