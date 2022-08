Francie skutečně zruší televizní poplatky, financování z DPH bude dočasné

Autor: France24

Horní komora francouzského parlamentu podpořila zrušení televizních poplatků. Média veřejné služby ve Francii tedy budou financována z výnosů z DPH, přičemž přidělená částka bude zhruba stejná jako dosavadní výnosy z poplatků.

Senátoři však zároveň omezili nový model financování do 31. prosince 2024. Do té doby má vláda najít jiný model, jak stabilně, udržitelně a nezávisle financovat média veřejné služby. Od ledna 2025 totiž vejdou v platnost pravidla pro využívání výnosů z DPH, která už by využívání těchto zdrojů pro média veřejné služby neumožnila.

Pro zrušení poplatků hlasovalo 196 senátorů, 147 jich bylo proti. Zrušení poplatků je součástí balíku ekonomických opatření, která mají ulevit francouzským domácnostem. Byl to také jeden z volebních slibů prezidenta Emmanuela Macrona. Další podrobnosti k financování médií veřejné služby má francouzská vláda zveřejnit v září.