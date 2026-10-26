Hlasování v anketě Křišťálová Lupa se blíží závěru. Vyberte své favority do 31. října

Hlasování ve 21. ročníku ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu se blíží ke konci. Internetová veřejnost může své oblíbené projekty podpořit už jen do 31. října. Letos vybírá vítěze v sedmi kategoriích, zatímco o dalších sedmi rozhoduje odborná porota a vlastní cenu poprvé udělí také studentská porota ČVUT.
Veřejnost hlasuje v těchto kategoriích:
- Internetové obchodování
- Nástroje a služby
- Online video
- Podcast roku
- Zájmové weby
- Zpravodajství a publicistika
- Influencer
Celkem se letos o ocenění uchází 140 projektů v 15 kategoriích. Mezi novinky 21. ročníku patří také kategorie odborné poroty Startup roku a AI projekt a nová Cena studentské poroty ČVUT.
Hlasování probíhá prostřednictvím webu Křišťálové Lupy a končí 31. října 2026. Výsledky letošního ročníku budou vyhlášeny 24. listopadu v prostorách ČVUT v Praze.