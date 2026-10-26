Lupa.cz

Hlasování v anketě Křišťálová Lupa se blíží závěru. Vyberte své favority do 31. října

Redakce
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Křišťálová Lupa 2026 - závěr hlasování Autor: Internet Info
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Hlasování ve 21. ročníku ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu se blíží ke konci. Internetová veřejnost může své oblíbené projekty podpořit už jen do 31. října. Letos vybírá vítěze v sedmi kategoriích, zatímco o dalších sedmi rozhoduje odborná porota a vlastní cenu poprvé udělí také studentská porota ČVUT.

Veřejnost hlasuje v těchto kategoriích:

  • Internetové obchodování
  • Nástroje a služby
  • Online video
  • Podcast roku
  • Zájmové weby
  • Zpravodajství a publicistika
  • Influencer

Celkem se letos o ocenění uchází 140 projektů v 15 kategoriích. Mezi novinky 21. ročníku patří také kategorie odborné poroty Startup roku a AI projekt a nová Cena studentské poroty ČVUT.

Hlasování probíhá prostřednictvím webu Křišťálové Lupy a končí 31. října 2026. Výsledky letošního ročníku budou vyhlášeny 24. listopadu v prostorách ČVUT v Praze.

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Redakce

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