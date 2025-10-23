Lupa.cz  »  Hokejová show Na puku míří na Oneplay Sport, provázet jí bude Inna Puhajková

Hokejová show Na puku míří na Oneplay Sport, provázet jí bude Inna Puhajková

Filip Rožánek
Dnes
Inna Puhajková, Oneplay Sport Autor: Oneplay Sport
Inna Puhajková

Stanice Oneplay Sport uvede novou hokejovou talk show s názvem „Na puku s Innou Puhajkovou“, která se zaměří na dění a zákulisí hokejové extraligy. Premiéra bude v pondělí 27. října od 19 hodin na programu Oneplay Sport 2. 

Pořad bude na programu každý týden, vždy v pondělí po odehraném extraligovém týdnu. Moderátorkou je Inna Puhajková, známá také z působení ve Sportovních novinách na TV Nova. Roli stálého experta a zároveň dramaturga pořadu zastane Tomáš Zetek, který vede hokejovou redakci Oneplay Sport. Hosty prvního dílu budou Jaromír Jágr a Roman Červenka. 

Ředitel stanice Oneplay Sport Marek Kindernay slibuje, že nový formát rozšíří hokejový obsah o témata ze zákulisí. „Každý díl přivede ke stolu zajímavé hosty z hokejového prostředí. Mým cílem je nabízet souvislosti, data a zkušenosti, které divákům pomohou vidět extraligu v širším kontextu. Chceme mluvit otevřeně o tématech, která v běžných studiích často nezazní,“ doplňuje Tomáš Zetek.

