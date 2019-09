 »  Huawei obchází české vývojáře mobilních aplikací, chce je dostat do svého obchodu

Jan Sedlák

Čínská technologická společnost Huawei podle informací Lupy začala v České republice obcházet vývojáře mobilních aplikací. Snaží se je přesvědčit, aby své „appky“ umístili také do obchodu App Gallery, který Huawei provozuje v rámci Androidu jako alternativu k oficiálnímu Google Play Store.

Česká pobočka Huawei na komunikaci s vývojáři a firmami vyčlenila tři až čtyři lidi. Ti mají seznam více než tří stovek aplikací a jejich tvůrce postupně kontaktují a snaží se s nimi domluvit schůzku. Huawei už takto zavítalo například do Seznamu.

„Mohu potvrdit, že nás zástupci společnosti Huawei kontaktovali, a dokonce jsme se s nimi sešli. Samozřejmě z hlediska distribuce našich služeb a produktů by to mohla být zajímavá nabídka, proto jsme si ji také vyslechli. Finální stanovisko ale zatím nemáme, a tudíž zatím ani nemáme odhad, kolik by případná portace zabrala času,“ popisuje pro Lupu mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.

Reakce na embargo

Huawei tímto krokem reaguje na embargo ze strany Spojených států. Nové přístroje od této čínské firmy nemohou kvůli tomu získat licenci na mobilní služby Googlu a poslední high-end model Mate 30 se tak musí obejít bez Play Storu, ale i například Google Pay.

Číňané i z tohoto důvodu rozjíždí nový program pro vývojáře mobilních aplikací, ve kterém je k dispozici miliarda dolarů. Aktivita nazvaná HMS Ecosystem Incentive Program, jejíž součástí jsou i Huawei Mobile Services jako alternativa ke Google Mobile Services, vývojářům nabízí 85procentní podíl z výdělků jejich aplikací oproti běžným 70procentům u Googlu.

Podle řady Android vývojářů by portování aplikací pro App Gallery nemělo představovat výrazný časový problém. Podobně se ostatně do svého obchodu Galaxy Store snaží dostat obsah Samsung. Ten spolupracuje i se Seznamem, se kterým připravil speciální edici telefonu Galaxy A40, který má předinstalovány aplikace české internetové jedničky.

Otázkou samozřejmě je, zda vývojářům přítomnost v App Gallery něco přinese. Číňané mají na našem trhu silný tržní podíl a se značkami mobilů Huawei a Honor jsou hned za Samsungem. Každoročně zaznamenávají silné růsty. Podle informací Lupy ovšem růst po varování ze strany NÚKIBu a embargu USA zpomalil.

App Gallery je využíván hlavně v Číně, kde je Play Store blokovaný (stejně jako další služby od Googlu) a Huawei se do něj podařilo dostat už tisíce aplikací. Huawei má dle svých slov připravený také univerzální operační systém HarmonyOS, který může pohánět i telefony. Firma se ale prozatím stále snaží držet spíše Androidu.