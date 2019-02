 »  iVysílání České televize mělo výpadek, videa se nedala načíst [AKTUALIZOVÁNO]

David Slížek

„Nepodařilo se načíst link pro video. Zkusit znovu.“ Chybová hláška se dnes ráno na webu iVysílání České televize (ČT) objevovala pokaždé, když uživatel chcěl přehrát nějaké video nebo si pustit živé vysílání některé ze stanic ČT. Videoserver se potýkal s rozsáhlým výpadkem.

AKTUALIZACE 9:40 – iVysílání opět funguje, příčiny výpadku zjišťujeme.

Nedostupné byly na webu i stránky jednotlivých pořadů (viz například stránka seriálu Most). Uživatelé se nedostali ani do mobilních aplikací iVysílání.

iVysílání pro Českou televizi od loňského roku technicky provozuje operátor O2, se kterým veřejnoprávní televize uzavřela smlouvu poté, co ukončila spolupráci s vítězem předchozího tendru, společností SuperNetwork podnikatele Zdeňka Cendry.