Jak vznikal Didaktik nebo československý software od Ultrasoftu. Na YouTube jsou zdarma přednášky

Jan Sedlák
Dnes
1 nový názor

ByteFest Autor: ByteFest

ByteFest je každoroční akce, na níž se schází fanoušci starých počítačů. Ze smíchovského nádraží v Praze se přestěhovala na Toulcův dvůr, kde proběhne i letos, a to v termínu 2 až 5. října. Kromě funkčních historických strojů jako jsou Amiga, Atari a mnoha dalších bývají součástí také přednášky. Některé z nich se postupně objevují zdarma na YouTube.

ByteFest teď například zveřejnil přednášku o československých počítačových hrách v 80. a 90. letech od Ultrasoftu a Sybilasoftu. Dále si lze poslechnout třeba něco o BeWeSoftu, výrobním družstvu Skalica a počítači Didaktik a podobně.

Z jednoho z dřívějších ByteFestů máme na Lupě galerii:

Podívat se můžete také na československé počítače (tento projekt se je mimochodem snaží postupně mapovat):

