Je to součást mé práce, říká ředitel České televize k návštěvě fotbalového utkání

Při čtvrtečním fotbalovém zápase Slavia – Leicester zachytili fotografové na VIP tribuně mezi pozvanými hosty státní úředníky a mediální manažery. Na jednom ze sedadel byl například epidemiolog Roman Prymula, který přitom jen pár hodin předtím vyzýval v médiích k zavedení tvrdého lockdownu. Kvůli tomu, že nešel příkladem ostatním občanům, okamžitě přišel o místo poradce premiéra Andreje Babiše. Sám Prymula na své návštěvě stadionu nic špatného nevidí: „Byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků,“ řekl ČTK.

Vladimír Šmicer promluvil o své účasti na zápase Slavie s Leicesterem a zastal se Petry Kvitové. Jak okomentoval přítomnost Romana Prymuly? ⬇https://t.co/OI02IkTucP — Deník Sport (@DenikSport) February 19, 2021

Na snímku je kromě Prymuly vidět mimo jiné také generální ředitel České televize Petr Dvořák. Ten v pátek odpoledne zveřejnil prohlášení na Twitteru, v němž uvádí: „Protože Česká televize zápas vysílala, dostal jsem pozvánku od UEFA. Šel jsem na testy, vzal si respirátor a navštívil akci, která byla legální. Chápu to jako součást své práce, stejně jako třeba účast na chystaném předávání Českých lvů nebo na akci Národ sobě, kultura tobě, kterou budeme vysílat pro podporu české kultury. Jestli je to vnímáno jako morální selhání, omlouvám se. Doposud jsem na to tak nenahlížel.“

Fotografii ze stadionu umístil ve čtvrtek večer na svůj facebookový profil rovněž předseda Rady ČT Pavel Matocha. V průběhu pátku ji odstranil.



Autor: Repro Facebook Dodatečně smazaný facebookový status Pavla Matochy ze čtvrtečního fotbalového utkání

V uplynulých týdnech se probírala také účast místopředsedy Rady ČT Jiřího Šlégra na narozeninovém večírku v zavřeném hotelu v Teplicích. Podle svého vyjádření tam byl pracovně. Na výzvu kolegy Zdeňka Šarapatky, zda vyvodí z účasti na této akci nějakou odpovědnost, neodpověděl. Předseda rady Pavel Matocha označil událost za Šlégrovu soukromou věc, shodně se na únorovém jednání rady vyjádřil i radní Jiří Kratochvíl.