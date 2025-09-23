Lupa.cz  »  Jimmy Kimmel se vrací na obrazovky. Největší partner ABC ho ale bude dál bojkotovat

Jimmy Kimmel se vrací na obrazovky. Největší partner ABC ho ale bude dál bojkotovat

Filip Rožánek
Dnes
Jimmy Kimmel Autor: Erin Scott, via Wikimedia Commons, podle licence: Public Domain
Jimmy Kimmel

Populární moderátor Jimmy Kimmel se dnes večer vrátí na televizní obrazovky se svou talk show. Oznámila to v pondělí společnost The Walt Disney Company, která vlastní televizní stanici ABC. 

Výroba pořadu byla minulý týden zastavena kvůli kontroverzně vnímanému úvodnímu monologu, v němž se Kimmel věnoval reakcím konzervativců na vraždu aktivisty Charlieho Kirka (popsali jsme zde). 

Přestože síť ABC vysílání obnovuje, největší skupina jejích lokálních partnerů, Sinclair Broadcast Group, oznámila, že bude show nadále blokovat.

Společnost Disney v prohlášení uvedla, že rozhodnutí pozastavit minulou středu produkci učinila, aby „zabránila dalšímu jitření napjaté situace v emočně vypjatém okamžiku pro naši zemi“. Některé Kimmelovy komentáře označila za „nešťastně načasované a tedy necitlivé“. Po několika dnech jednání s moderátorem však dospěla k rozhodnutí, že se pořad v úterý 23. září vrátí do vysílání.

Zcela odlišný postoj zaujala společnost Sinclair, která provozuje největší počet stanic přidružených k síti ABC po celých Spojených státech. Ta se proti Kimmelovým výrokům ostře ohradila a oznámila, že vysílání jeho pořadu na svých stanicích pozastavuje na neurčito. „Poznámky pana Kimmela byly nevhodné a hluboce necitlivé v kritickém okamžiku pro naši zemi,“ uvedl viceprezident společnosti Jason Smith. Dodal, že vysílací společnosti mají odpovědnost vést respektující a konstruktivní dialog.

Sinclair podmiňuje obnovení vysílání pořadu Jimmy Kimmel Live! splněním několika požadavků. Požaduje, aby se Jimmy Kimmel přímo omluvil rodině Charlieho Kirka a aby poskytl finanční dar jak rodině, tak organizaci Turning Point USA, kterou Kirk založil. Společnost rovněž trvá na formálních jednáních se sítí ABC o jejím „závazku k profesionalitě a odpovědnosti“. Dokud nebudou tyto podmínky splněny, Sinclair nehodlá pořad na svých stanicích vysílat bez ohledu na plány mateřské sítě ABC.

Postoj další klíčové sítě lokálních partnerů ABC, společnosti Nexstar Media Group, není zatím známý.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

