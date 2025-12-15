Jubilejní Eurovizi poznamená bojkot pěti zemí, Česko se soutěže zúčastní

Jubilejní sedmdesátý ročník písňové soutěže Eurovize, který se uskuteční příští rok v květnu ve Vídni, bude mít nejnižší počet účastníků za posledních dvaadvacet let. Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že o vítězství se utká celkem 35 veřejnoprávních vysílatelů. To je nejnižší počet od zavedení semifinálových kol v roce 2004.
Soutěž se nakonec rozhodlo bojkotovat pět zemí protestujících proti účasti Izraele. V roce 2026 nebudou na Eurovizi soutěžit Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Island a Slovinsko. Naopak Česká televize patří mezi vysílatele, kteří svou účast potvrdili. Tuzemští diváci se tak mohou těšit na českého zástupce, který vystoupí v sousedním Rakousku.
Výpadek pěti zemí částečně kompenzuje návrat tří východoevropských vysílatelů. Po různě dlouhých pauzách se do soutěže vrací Bulharsko, Rumunsko a Moldavsko.
V reakci na události posledních let a po konzultaci s členskými stanicemi přistoupila EBU k úpravě pravidel, která mají posílit integritu soutěže. Zásadní změnou je návrat odborných porot do semifinálových kol, kde budou mít nově padesátiprocentní podíl na hlasování, stejně jako diváci. Toto pravidlo bylo naposledy uplatněno v roce 2022.
Organizátoři rovněž zavádějí přísnější limity pro individuální hlasování a posilují technická opatření proti podvodům. Cílem je zajistit, aby soutěž zůstala neutrálním prostorem pro hudbu, oproštěným od nepatřičných vnějších vlivů.
Samotná soutěž proběhne v polovině května v produkci rakouské veřejnoprávní stanice ORF. První semifinále je naplánováno na 12. května, druhé na 14. května a velké finále se uskuteční v sobotu 16. května 2026. O rozdělení zemí do semifinálových skupin rozhodne losování, které proběhne ve Vídni 12. ledna.
Přímo do finále postupují Francie, Německo, Itálie, Velká Británie a hostitelské Rakousko, k nimž se připojí dvacet nejúspěšnějších semifinalistů.
Vídeň bude hostit Eurovizi potřetí ve své historii. Poprvé to bylo v roce 1967 po vítězství Uda Jürgense, podruhé pak v roce 2015, kdy Rakousko hostilo jubilejní 60. ročník díky triumfu Conchity Wurst. Další podrobnosti o podobě scény a moderátorech plánují organizátoři zveřejnit v nadcházejících týdnech.
Účastníci Eurovize 2026
|Země
|Vysílatel
|Poznámka
|Albánie
|RTSH
|Arménie
|AMPTV
|Austrálie
|SBS
|Ázerbájdžán
|İctimai
|Belgie
|RTBF
|Bulharsko
|BNT
|Návrat do soutěže
|Černá Hora
|RTCG
|Česko
|ČT
|Dánsko
|DR
|Estonsko
|ERR
|Finsko
|YLE
|Francie
|FT
|Přímý postup
|Gruzie
|GPB
|Chorvatsko
|HRT
|Itálie
|RAI
|Přímý postup
|Izrael
|KAN
|Kypr
|CyBC
|Litva
|LRT
|Lotyšsko
|LSM
|Lucembursko
|RTL
|Malta
|PBS
|Moldavsko
|TRM
|Návrat do soutěže
|Německo
|ARD/SWR
|Přímý postup
|Norsko
|NRK
|Polsko
|TVP
|Portugalsko
|RTP
|Rakousko
|ORF
|Přímý postup
|Rumunsko
|TVR
|Návrat do soutěže
|Řecko
|ERT
|San Marino
|SMRTV
|Srbsko
|RTS
|Švédsko
|SVT
|Švýcarsko
|SRG SSR
|Ukrajina
|Suspilne
|Velká Británie
|BBC
|Přímý postup