Komárek s Akamai a dalšími investuje 170 milionů do kyberbezpečnostního IoT startupu

Český fond rizikového kapitálu Springtide Ventures, který spadá pod pod investiční skupinu KKCG Karla Komárka, investoval do izraelské kyberbezpečnostní firmy ShieldIOT.

Springtide se účastnil series A ve výši 7,4 milionu dolarů. Přispěla také síťařská a CDN ikona Akamai a dále fondy NextLeap Ventures, Bloc Ventures a Atlas Ventures. ShieldIOT už celkově posbíral 11 milionů dolarů.

ShieldIOT vyvíjí cloudový nástroj, pomocí kterého je možné chránit edge a IoT zařízení bez toho, aniž by se muselo zasahovat do sítě. Startup uvádí, že je schopný takto monitorovat i rozsáhlé IoT a 5G sítě. Technologie má umět v reálném čase komprimovat milion až dvacet milionů data pointů. To má umožňovat analytiku ve velkém rozsahu.

Akamai chce ShieldIOT nasazovat u svých zákazníků. Investice má firmě pomoci s expanzí, v příštím roce se má dostat na řádově miliony zařízení.