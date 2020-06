 »  Košík.cz nabídne rozvoz kompletního sortimentu týž den v Benešově a okolí

Potravinový e-shop Košík.cz rozšířil závoz kompletním sortimentem o Benešov a blízké okolí, společnost o tom informovala v tiskové zprávě.

Nákupy budou zákazníkům doručovány mezi 15. a 20. hodinou a minimální cena objednávky pro danou oblast je 500 korun. Doprava začíná na 19 korunách. Pro doručení ten samý den je potřeba objednat do 12 hodin.

„Vstupem do Benešova jsme pokryli poslední z velkých měst v pražském metropolitním prstenci. Košík tedy v současnosti zaveze plný sortiment v podstatě do všech sídel ve spádové oblasti hlavního města,“ prohlásil Tomáš Jeřábek, ředitel Košík.cz. „Další expanze již zamíří do vzdálenějších regionů,“ dodává.

E-shop stejným způsobem před třemi měsíci rozšířil závoz do polabských měst Kolín, Kutná Hora, Poděbrady a Nymburk. V květnu také firma otevřela nový sklad Jirnech, ten je ale určený pouze pro rozvoz trvanlivých potravin (nabízí zatím 1700 položek) doručitelných do druhého dne na jakoukoli adresu. Kompletní sortiment 15 000 položek je možné objednávat na adresy v Praze, středních Čechách, Polabí, Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, v Hradci Králové a na Pardubicku, v okolí Litoměřic,Teplic, Mostu, Litvínova a Chomutova.