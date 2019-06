 »  Křetínského firma chce koupit i druhou polovinu Rádia Zet

Filip Rožánek

Na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání dorazila žádost o změnu majetkových poměrů v soukromé zpravodajské stanici Rádio Zet, která vysílá na frekvencích někdejšího českého vysílání BBC. Upozornil na to server Hlídací pes.

Současný poloviční vlastník stanice, firma Active Radio, by měl získat i zbylých 50 procent obchodního podílu. Převedla by je na něj společnost Media Bohemia. Rádio Zet by tak kompletně patřilo do mediálního portfolia Daniela Křetínského.

Hlídací pes cituje zdroje z mediálního domu Czech News Center, podle nichž se chystá projekt nové zpravodajské stanice. Rádio by pak mohlo spolupracovat s různými redakcemi v rámci vydavatelství. Jeho současná poslechovost je velmi slabá, hodně začala klesat po rozjezdu veřejnoprávní stanice mluveného slova ČRo Plus. Poslední data z Radioprojektu uvádějí u Rádia Zet devět tisíc posluchačů denně a 24 tisíc týdně.