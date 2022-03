Křetínský a Tkáč investují miliony eur do českých tvůrců virtuální reality DIVR Labs

Autor: DIVR Labs

Daniel Křetínský a Patrik Tkáč skrze společnost EC Investments vkládají řádově miliony eur do české firmy DIVR Labs zaměřené na virtuální realitu.

Získaný kapitál má pomoci s expanzí ve světových metropolích. DIVR Labs už v Praze provozují hry, které propojují virtuální realitu s pohybem ve fyzickém prostoru. Jde o tituly Golem, Arachnoid a Dinosauři. Další atrakce je v Dubaji a nyní se díky spolupráci s obchoďákem Westfield plánuje vstup do Londýna a Stockholmu a poté dalších měst.

“Investice do DIVR Labs představuje posílení našich digitálních aktivit v oblasti gamingu. Virtuální realitu, spolu s esportem, ve kterém jsme již investičně přítomni, zařazujeme mezi nejperspektivnější trendy v oblasti gamingu. DIVR měl již před naším vstupem úspěšný produkt, rozumný koncept rozvoje a potřeboval strategického investora, který by projektu dal stabilitu a poskytl růstový kapitál. Velikou perspektivu vidíme v tom, že DIVR není jen provozovatelem VR arén, ale má především in-house vývoj her, a tak není závislý na licencovaném obsahu,” popisuje Miroslav Bodnár z EC Investments.

DIVR Labs v roce 2016 založili Ondřej Bach a Jan Galgonek. Nejdříve se pokoušeli prorazit s hrami pro VR, nakonec ale aktivity rozšířili do heren s vlastním obsahem.

V roce 2017 kapitálově pomohli Adam Paclt a Jaroslav Javornický, kteří stojí za IT firmami IceWarp a Spaceknow. Ti se vstupem Křetínského a Tkáče z projektu odešli. Do projektu skrze Nextech Ventures investoval rovněž Josef Matějka.

EC Investments dnes v DIVR Labs drží majoritní podíl 63,49 procenta. Galgonek má 22,27 procenta, Nextech Ventures drží 9,61 procenta, Martin Tichota a Jakub Kučera mají po 1,21 procenta, Lukáš Marek drží půl procenta a Bach 1,71 procenta.