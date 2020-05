 »  Liberecká univerzita vyvíjí unikátní rameno pro 3D tisk ve stavebnictví

Tým vědců z Technické univerzity v Liberci pracuje na vývoji unikátního ramene pro 3D tisk ve stavebnictví.

Otočné rameno má tisknout přímo na staveništi, a to až do vzdálenosti 5,6 metru a výšky 3,2 metru. Samotné zařízení by mělo být relativně skladné, přitom ale umožňovat tisk i rozsáhlých (svislých i vodorovných) nebo vícepodlažních budov. Zařízení, které bylo pro začátek sestrojeno ve formě modleu 1:4, nyní čeká série testů v Kloknerově ústavu a univerzita usiluje o získání patentové ochrany na jeho technologii.

„Navrhujeme mobilní robotické zařízení, které se přemisťuje po staveništi a postupně zvládne tisknout jak svislé, tak vodorovné konstrukce,“ komentuje Jiří Suchomel z Fakulty umění a architektury TUL. To je zatím poměrně unikátní, neboť dnes ve světě užívané průmyslové 3D tiskárny tisk stropů a střešních konstrukcí většinou nedělají.

Na projektu pracují společně vědecké týmy z fakulty umění a architektury, fakulty textilní, fakulty strojní a fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Mimo univerzitu se na něm podílí také Ústav teorie informace a automatizace AV ČR a Kloknerův ústav ČVUT v Praze.

V Kloknerově ústavu budou vedle testování zařízení (trysky, průběh tisku a mechanických vlastností tisků) řešit i optimalizaci použitého tiskového materiálu. „Kolegové se tam budou zabývat mimo jiné vývojem cementové směsi a vhodných konstrukcí pro tisk. Materiál je alfou a omegou tohoto tisku. Musí totiž tuhnout dostatečně rychle, aby se vrstvy nebortily, ale zároveň, aby se spojovaly,“ komentuje za tým fakulty mechatroniky Leoš Beran.