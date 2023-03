Máme hotovo, hlásí vnitro. 15 % přihlašovacích údajů k datovkám se mu ale vrátilo

Autor: Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra dokončilo zakládání povinných datových schránek všem živnostníkům a právnickým osobám, které je dosud neměly. Za uplynulé tři měsíce rozeslalo přihlašovací údaje na 2 004 404 adres. Řekl to na tiskové konferenci šéf resortu Vít Rakušan. Zákon ukládal tyto datové schránky založit do konce března.





Naopak se ministerstvu nazpět vrátilo nevyzvednutých přibližně 300 tisíc obálek se žlutým pruhem. Znamená to, že k těmto lidem se přihlašovací údaje nedostaly, ačkoliv se toto psaní považuje za doručené fikcí 10. dnem od uložení. Za dalších 15 dnů se jim datovka automaticky aktivuje, aniž by se do ní přihlasili.





„Mezi nimi jsou i lidé, kteří v době doručení obálky s přístupovými údaji byli v zahraničí,“ říká končící šéf odboru eGovermentu Ministerstva vnitra Roman Vrba s tím, že získat přihlašovací údaje lze i dodatečně, například s využitím Bankovní identity, Mobilního klíče eGovermentu, přes mojeID, nebo žádostí podanou na CzechPOINTu.

Velkým tématem zůstávají seznamy všech držitelů datových schránek, které ministerstvo vnitra na svém webu ve formátu otevřených dat zpřístupnilo. Ministr Rakušan řekl, že tuto publikaci nařizuje zákon od roku 2009. Jak informovala před měsícem Lupa, živnostníci a právnické osoby jsou do tohoto seznamu zařazeny automaticky a nemají možnost se z něj nechat vyškrtnout. Naproti tomu fyzické osoby nepodnikající mohou přes nastavení datovky požádat, aby v tomto seznamu nefigurovali. Ministerstvo naznalo, že bude nejlépe, pokud lidé dostanou přesnou instruktáž. „Ještě dnes odešleme přes datovou schránku všem fyzickým osobám nepodnikajícím systémovou zprávu s jednoduchým videonávodem, jak se z tohoto seznamu odhlásit,“ slíbil Rakušan.

Na koaliční úrovni pak očekává diskusi nad rozsahem osobních údajů, které tímto způsobem dává stát veřejně k dispozici. Se záměrem předložit návrh zákonných úprav už přišel vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Mediální kampaň, kterou ministerstvo od konce minulého roku vede, přinesla ovoce i u nepovinných datových schránek (zřizovaných na žádost) fyzických osob nepodnikajících. Jen za leden si dobrovolně založilo datovou schránku 115 tisíc lidí, což je nárůst o 239 % oproti předchozímu období. Celkově tak má datovou schránku dobrovolně zřízenu 700 tisíc lidí.

Tento trend má negativní dopad do hospodaření České pošty. Ministerstvo vnitra jako její zřizovatel spočítalo, že jen v důsledku letos povinně založených datovek živnostníkům a právnickým osobám (SVJ, spolkům, nadacím apod.) bude pošta tratit přes 2 miliardy korun.