Microsoft bude prodávat Office i bez Teams, vyhne se tak postihu Evropské komise

Firma Microsoft rozvolní provázání komunikační služby Teams s balíkem cloudových kancelářských programů Office. Oznámila to Evropská komise, která v rámci antimonopolního vyšetřování přijala závazky Microsoftu. 

Microsoft se zavázal k tomu, že bude zákazníkům prodávat i verze Office 365 a Microsoft 365 bez Teams. Nabízet je přitom má za výrazně nižší cenu, než srovnatelné balíky obsahující Teams. Stávající zákazníci přitom mají dostat možnost mezi jednotlivými edicemi přepnout.

Firma má podle závazků navíc zajistit, aby s jeho cloudovým kancelářským softwarem mohly fungovat i konkurenční komunikační služby. Ty mají zároveň zíksat možnost embedovat aplikace jako je Word, Excel nebo PowerPoint do svých produktů. Microsoft také má umožnit uživatelům, aby si mohli stáhnout svá data z Teams k použití v konkurenčních službách.    

Opatření mají platit následujících sedm let (závazek interoperability ještě o tři roky déle).

Antimonopolní řízení odstartovala v roce 2023 stížnost provozovatele služby Slack, který si stěžoval na to, že Microsoft nedává uživatelům možnost volby, jakou komunikační platformu mohou s aplikacemi Office používat a protežuje svou vlastní službu Teams. Po zahájení vyšetřování firma Komisi nabídla opatření, která měla situaci vyřešit. Komise návrhy otestovala a rozhodla se závazky Microsoftu přijmout. Vyšetřování tím prakticky ukončila.  

