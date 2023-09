Miliardář Rupert Murdoch odchází z čela firmy Fox

Autor: Fox

Mediální magnát Rupert Murdoch ve čtvrtek oznámil, že končí ve funkci předsedy správní rady společností Fox Corporation a News Corp.





Dvaadevadesátiletý Murdoch v rozlučkovém sdělení pro kolegy uvedl, že ke změně oficiálně dojde v listopadu a nástupcem se stane jeho syn Lachlan. Rupert Murdoch bude už jen emeritním předsedou správní rady v obou společnostech.





„Přílišná pýcha ani falešná pokora nejsou obdivuhodné vlastnosti. Jsem však skutečně hrdý na to, čeho jsme společně za desítky let dosáhli, a za mnohé vděčím svým kolegům, jejichž přínos k našemu úspěchu je někdy mimo společnost neviditelný, ale já si ho hluboce vážím,“ napsal Murdoch, jehož mediální kariéra je dlouhá 70 let.

Do mediálního impéria australského rodáka patří kromě Foxu také Wall Street Journal nebo britský bulvární deník The Sun.