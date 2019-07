 »  Miloš Jeřábek se spojil s tvůrci Max Payna, studio Redhill získalo 11,4 milionu dolarů

Jan Sedlák

Koncem loňského roku zformované herní studio Redhill Games získává čerstvou investici ve výši 11,4 milionu dolarů. Firma je výsledkem česko-finské spolupráce. Na vzniku se podílela trojice Matias Myllyrinne (bývalý šéf Remedy, autoři her Max Payne), Mikko Uromo (bývalý technický šéf Remedy) a Miloš Jeřábek.

Jeřábek v Remedy Entertainment také působil, během více než tří let si například zkusil pozici ředitele produkce. Poté pomáhal rozjet české vývojové kanceláře společnosti Wargaming, kde vydržel dva roky. Zastával tam post ředitele vývoje pro World of Tanks na PC.

Jeřábek má v Redhill Games jako spoluzakladatel pozici výkonného producenta. Uromo působí jako CTO, Myllyrinne pak jako CEO. Studio už dříve nabralo lidi ze studií jako Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn, Killzone), Starbreeze a dalších. Sídlo má ve finských Helsinkách.

Nová investice má Redhillu pomoci najmout další lidi a dále pracovat na první hře. Tou má být taktická kooperační střílečka fungující jako free-to-play ve formě hry jako služby. Prezentována má být v roce 2020.

Česko-finské studio peníze získalo od fondů Makers Fund, Play Ventures a Kowloon Nights. Play Ventures investuje do různých herních společností podobných Redhillu, Kowloon Nights pak například nedávno vložili finance do nového projektu tvůrce Fumito Uedy, který stojí třeba za hrou The Last Guardian.