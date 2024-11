Ministerstvo kultury chystá kvůli diskusi o youtuberech úpravu zákona

Autor: Depositphotos

Ministerstvo kultury připraví novelu zákona, která zruší povinnost registrace tvůrců audiovizuálního obsahu u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Informovalo o tom v tiskové zprávě.





„V uplynulých dnech se tématem zabýval můj ministerský tým. Jsem v telefonickém kontaktu s panem předsedou RRTV Václavem Menclem, o tomto plánu jsem ho informoval a on ho podpořil. Brzy se sejdou pracovní týmy ministerstva a RRTV, v příštím týdnu se pak osobně sejdu já s panem předsedou. Ministerstvo vypustí povinnost oznamování. RRTV by měla informovat jasnou formou o svém výkladu, kdo splňuje či nesplňuje podmínky pro to, aby byl na seznamu veden,“ oznámil ministr kultury Martin Baxa (ODS).

„V zemích Evropské unie jsou definice různé, různé jsou i přístupy k tomu, jak seznamy vznikají. Českou republiku prostřednictvím RRTV tato debata čeká a věřím, že ji RRTV povede konstruktivně,“ poznamenal také ministr.

„Máme momentálně před druhým čtením velkou mediální novelu, součástí jejíhož projednávání se tato změna stane. Věřím, že ji budou akceptovat kolegové napříč politickým spektrem, protože to situaci uklidní. Povinnost vést seznam poskytovatelů audiovizuálních služeb na vyžádání zůstává, je daná evropskou směrnicí, kterou je třeba respektovat,“ dodal.

Platné znění zákona č. 132/2010 Sb. stanovuje, že poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen doručit Radě do 30 dnů ode dne vzniku živnostenského oprávnění písemné oznámení, které musí obsahovat v zákoně definované informace o službě. Právě tato povinnost oznámení ze strany poskytovatelů má být zrušena.

Ministerstvo kultury k tomuto řešení přistoupilo, protože má ve své působnosti vznik právních norem v této oblasti. „Je ale nutné zdůraznit, že jejich aplikace a výklad jsou v rukou nezávislého regulačního orgánu, tedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ upozornilo ministerstvo v tiskovém prohlášení.

Seznam poskytovatelů audiovizuálních služeb na vyžádání podle ministerstva „nezavdává žádnou příčinu k obavám z cenzury. Existuje mnoho let, stejně jako zápisy v něm“. V tuto chvíli jsou v evidenci zapsané například televize, internetové stránky poskytující videoobsah různého typu a další subjekty.

„S narůstajícím vlivem individuálních tvůrců na mediálním trhu je tedy naprosto legitimní vést diskuse o tom, kdo z nich již kritéria pro zápis na tento registr naplňuje a kdo nikoli,“ doplnilo ministerstvo.

Debatu o evidenci internetových tvůrců vyvolala čtvrteční tisková zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ministr kultury pak vysílací radu vyzval, ať sdělení stáhne a uklidňoval youtubery, že se na ně plošně taková povinnost nevztahuje.