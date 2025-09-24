Lupa.cz  »  Ministerstvu průmyslu se podařilo postavit tým odborníků na AI, prý je zvládne zaplatit

Jan Sedlák
Dnes
Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) se daří budovat tým specialistů na umělou inteligenci. Tuto oblast má na starost náměstek Jan Kavalírek, který se zároveň stal vládním zmocněncem pro AI.

Do AI oddělení ministerstva průmyslu už bylo najatých sedm lidí, jde hlavně o projektové manažery. Další tři odborníci se tématu AI věnuje jako právníci. Kavalírek tuto sestavu pro Lupu okomentoval jako “velmi velkou sílu v rámci státní správy.”

Resort průmyslu další lidi do AI týmu hledá. Aktuálně jsou vypsána dvě výběrová řízení na analytika či analytičku v oddělení AI a nových technologií (zde a zde). Jde o třináctou platovou třídu s osobním příplatkem, díky čemuž lze výplatu vytáhnout.

“Budete sledovat trendy v oblasti AI a nových technologií, připravovat strategické materiály pro MPO, vládu a EU, podílet se na Národní strategii AI 2030, vyjednávání evropské legislativy a zastupovat MPO na expertních fórech,” stojí ve shrnutí.

Ministerstvo průmyslu brzy do mezirezortního připomínkového řízení pošle český zákon o umělé inteligenci vycházející z evropského AI Actu. Dále řeší témata jako potenciální vybudování AI gigafactory a AI factory, odklad platnosti některých částí AI Actu, vzdělávání kolem AI v rámci státu a škol, podpora vědy a výzkumu, dotace pro AI a podobně.

Resortu se pod vedením ministra Lukáše Vlčka podařilo s ministerstvem financí vyjednat prostředky na lidi a aktivity kolem AI a půlku prostředků poskytuje samo MPO. Peníze měly být uvolněny i pro Český telekomunikační úřad, který bude působit jako jeden z dohledových orgánů chystaného AI zákona.

Na ministerstvu průmyslu kromě jiného funguje výbor pro AI, který nyní čítá 43 členů z ministerstev, průmyslu, akademie a podobně. Tento ekosystémem se podílel i na přípravě AI zákona.

