 »  Ministr Havlíček: termín aukce 5G kmitočtů chceme zveřejnit příští týden

David Slížek

O definitivním termínu vyhlášení aukce na kmitočty pro budoucí 5G sítě by mělo být jasno ještě před Vánoci. Lupě to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Aukce bude podle něj stoprocentně vyhlášena v příštím roce. „V tuhle chvíli probíhá finální vyhodnocení podmínek a v příštím týdnu bychom měli definitivně zveřejnit, jestli ji vyhlásíme už v lednu za těch stávajících podmínek, anebo jestli uděláme ještě jednu veřejnou konzultaci,“ potvrdil Lupě Havlíček.

Ministerstvo podle něj chce mít jistotu, že je aukce připravena naprosto brilantně a že šanci zúčastnit se bude mít maximální množství firem.

„Neříkám, že je dnes aukce připravena špatně, ale pokud bychom ještě se všemi relevantním partnery a odborníky, se kterými podmínky z právního pohledu vyhodnocujeme, dospěli k závěru, že je šance je zlepšit, pak nevidím problém, že bychom aukci ještě o pět nebo šest měsíců posunuli a proběhla by třeba až v druhém čtvrtletí příštího roku,“ doplnil ministr.

Český telekomunikační úřady (ČTÚ) původně počítal s vyhlášením aukce letos na podzim. Ke konci srpna také vypořádal připomínky, které mu ve veřejné konzultaci poslali operátoři, úřady a další dotčení hráči.

Jenže v říjnu ČTÚ vydal zprávu, že se vyhlášení aukce odkládá na začátek ledna 2020. Týdeník Respekt pak informoval o tom,že ministr Havlíček uvažuje o tom, že by se aukce mohla ještě o několik měsíců odložit. Důvodem měl být posun v šetření stížnosti Vodafonu na sdílení sítí mezi jeho konkurenty.

Evropská komise (EK) totiž začátkem srpna zveřejnila předběžné závěry, podle kterých sdílení sítí O2 a T-Mobilu může omezovat hospodářskou soutěž. Vodafone tuto zprávu použil jako argument i ve svých připomínkách k podmínkám aukce. Není ale úplně jasné, jak by se toto řízení mohlo aukce dotknout – Komise totiž obecně sdílení sítí neodsuzuje, ba naopak.

„Sdílení sítí operátory je obecně ve prospěch spotřebitele, protože s sebou nese rychlejší rozvoj sítí, úspory nákladů a pokrytí venkovských oblastí,“ píše se konkrétně ve zprávě EK. Komise prověřuje „jen“ konkrétní případ sdílení mezi dvěma největšími operátory v ČR a předběžně řekla, že se obává, že může omezovat hospodářskou soutěž v hustěji osídlených částech země.

Ministr Havlíček dnes na dotaz Lupy připustil, že stížnost na sdílení sítí je jednou z věcí, které ministerstvo prověřuje. „Trošku nás znervóznila srpnová zpráva Evropské komise, která se na první pohled úplně neváže k aukci, to uznávám. Ale na druhý pohled je to určitý signál, který zde zatím historicky nebyl, a to ani v rámci Evropy, takže lehce znervózněly i ostatní evropské země. A my se chceme ujistit, do jaké míry by mohlo hrozit riziko. Ale neřekl bych, že to je ten hlavní parametr našeho rozhodování, ten tkví v tom, jestli jsou dnes podmínky úplně brilantní,“ dodal.