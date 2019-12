 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Fake news a hoaxy o 5G

Pořád se něco děje. Jen co jsme dokončili podmínky aukce, vláda poslala do Rady ČTÚ novou členku a Rada je díky tomu opět kompletní, začali jsme se více věnovat fenoménu fake news v telekomunikacích. Samozřejmě, že nám chodily dotazy poznamenané nepravdou o 5G i dříve, ale teď jsme se rozhodli zařadit na vyšší level a vyzvali jsme každého, komu chodí řetězové emaily s tématem 5G, aby nám je přeposlal. Naše „kancelář na uvádění 5G omylů na pravou míru“ rozebere „argumenty“ a vše zveřejníme. Samozřejmě si nedělám iluze, že adresáti řetězových e-mailů budou pravidelně chodit na náš web kontrolovat, zda to, co jim spadlo do schránky, není náhodou 5G hoax, ale tohle je začátek. Současně boj proti 5G fake news zařadíme i do naší Telekomunikační akademie, kterou přednášíme seniorům.

Takže pokud jste i vy dostali e-mail o 5G, který se tváří děsně chytře, ale máte podezření, že by to mohl být blábol, pošlete nám jej na adresu 5ghoax@ctu.cz.

Aukce je připravena, @ctu_cz vyráží do boje proti #5G #fakenews. Přišel vám nebo vašim blízkým řetězový email proti 5G? Pošlete ho na 5ghoax@ctu.cz, my ho zveřejníme a vyvrátíme. #ctuprotifakenews. za RT pusu Dík za inspiraci @R_Spicar_SP_CR pic.twitter.com/eujoTETebt — Jaromír Novák (@xmireknovak) November 28, 2019

Pokud vám téma není lhostejné, určitě si přečtěte případovou studii Romana Máci Fake news & 5G na českém internetu. Opatření, které jde za námi, naplňujeme a budeme naplňovat:

„Vyjádření autorit (Státní zdravotní ústav a jiné relevantní) a kvalitní strategická komunikace ze strany institucí vůči veřejnosti. Ve hře je ohrožení vnitřní bezpečnosti a zdraví obyvatelstva.“

A své si mohou odpracovat i operátoři:

„Firmy by měly přestat financovat dezinformační weby. K tomu dochází prostřednictvím inzerce na reklamních sítích.“

V Egyptě skončila Světová radiokomunikační konference (WRC-19) a brzy si v monitorovací zprávě budete moci přečíst shrnutí výsledků. Vlastní konference měla ale poněkud nestandardní průběh. Jednání byla komplikovaná, jen omezený počet bodů byl ještě týden před koncem projednán až do stavu odsouhlasení konečného řešení v šesti jazykových verzích a předložen k přijetí plenárnímu zasedání.

Poměrně přesně to vystihuje pracovní název, který si konference vykoledovala – jako „NOC konference“ (NOC = No change) – řada zemí se dožaduje, aby v Radiokomunikačním řádu nedošlo v konkrétních případech ke změnám. Což je legitimní, pokud se týká změna dané země a ta ji vyhodnotila jako nežádoucí z hlediska svých zájmů. Pro takové případy existují někdy i jednoduchá řešení – působnost pro danou zemi se vyloučí či omezí poznámkou pod čarou. Co se ovšem nebývale rozšířilo, je bránění ve změnách jiným zemím výhradami bez zřejmého důvodu. Příkladem hodným unikátu byla výhrada velké země z jiného kontinentu proti změnám v pozemní službě v Mexiku.

Nicméně už teď je ze závěrů konference jasné, že jedním z vítězů jsou negeostacionární satelity (gratuluji, pane Musku), které získaly více spektra a flexibilnější režim nad 37,5 GHz.

Závěr roku bude zřejmě divoká jízda. Novela stavebního zákona byla rozeslána do meziresortního připomínkového řízení a Ministerstvo průmyslu a obchodu finišuje implementaci evropského kodexu (revidovaného regulačního řádu) do českého práva. Norma je důležitá pro fungování trhu i fungování regulátora. Takže konec roku zdá se bude (jako už tolikrát) hodně intenzivní a náročný, co se připomínek týče.