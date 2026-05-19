Lupa.cz

Mladí v Česku už nejčastěji vyhledávají informace v chatbotech, nejpoužívanější je ChatGPT

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AI - OpenAI - ChatGPT Search - vyhledavani Autor: OpenAI

Umělou inteligenci Češi ve velkém integrovali do svého života a jednou z nejviditelnějších změn je způsob, jakým pronikla do vyhledávání informací. Mezi lidmi ve věku 15–24 let jsou AI chatboti nejčastějším výchozím bodem pro vyhledávání informací. Na druhém místě jsou sociální sítě a až třetí volbou jsou klasické vyhledávače, uvádí report Deloitte.

Celkově napříč věkovými skupinami zůstávají hlavním nástrojem získávání informací tradiční vyhledávače (55 % lidí), chatbota ale využívá 30 % lidí, sociální sítě pak 15 %. Nejmladší uživatelé (15–17 let) pak podle výsledků průzkumu více důvěřují výstupům AI a v porovnání se starší generací si je méně ověřují.

Průzkum Deloitte uvádí, že v Česku alespoň příležitostně využívá umělou inteligenci 78 % lidí, což je trojnásobek proti roku 2023. Nejpoužívanějším AI nástrojem je dlouhodobě ChatGPT. Mezi oblíbené pomocníky pak patří Copilot, Google Gemini, Claude, Perplexity, AI funkce v Canvě či AI asistenti integrovaní v telefonech a na sociálních sítích.

ChatGPT zavádí odhadování věku uživatelů, nezletilým nezobrazí rizikový obsah Přečtěte si také:

ChatGPT zavádí odhadování věku uživatelů, nezletilým nezobrazí rizikový obsah

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek

Čtěte dále



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Proč se AI v Česku nedaří?

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný režim

Ověřování digitální identity je klíčem pro digitální ekonomiku

Podle Mikuláše musíte být trochu naivní, abyste měnili svět

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).