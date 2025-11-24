Mluví jako lidé a chápou kontext. Hlasoví AI agenti, se kterými přišel startup českého zakladatele, získali 3,5 milionu dolarů

Startup Freya, za kterým stojí Čech Tomáš Nepala, má na rozvoj 3,5 milionu dolarů (přes 70 milionů Kč). Firma vyvíjí platformu pro automatizaci byznysových telefonátů pomocí hlasových AI agentů. Ti umí zvládat telefonní hovory jako lidé: s přirozenou intonací, porozuměním kontextu, vícejazyčnou podporou a rozhodováním v reálném čase. Agenti dokáží provádět konkrétní akce – třeba ověřit zákazníka nebo nahlásit pojistnou událost – a to tak, že podle startupu lze plně automatizovat až 70 % zákaznických hovorů.
Seedového kola se účastnil český fond N1 Ventures i proslulý Y Combinator, jehož akceleračního programu se Freya účastnila. Investici firma získala krátce po závěrečném Demo dni, kdy startupy své projekty představují odbornému publiku. Mezi další investory patří BD Partners, Rebel Fund, Domino Ventures, 212 VC a několik angel investorů.
Freya umožňuje firmám bezpečně navrhovat, testovat a nasazovat hlasové AI agenty pro příchozí i odchozí hovory, a to v cloudu i on‑premise. Tým vyvíjí vlastní modely optimalizované pro konkrétní jazyky a scénáře. Podle referencí zákazníků prý dokáže řešení zkrátit reakční časy a zvýšit kvalitu obsluhy. Nejvíce klientů má ve financích. „Tým postavil pozoruhodný produkt v krátkém čase a získal silnou trakci,“ uvedl Kıvanç Aydın z fondu 212.
Společnost založili Tomáš Nepala a Tunga Bayrak. Potkali se jako spolubydlící na Pensylvánské univerzitě, po druhém ročníku opustili školu a rozjeli svůj první startup MotionShark (AI doučování pro testy SAT/ACT), na který získali první investiční nabídku od amerického obchodníka Marka Cubana. MotionShark spolupracoval s jeho firmou Prep Expert, který distribuoval testy stovkám studentů. Právě ze zkušeností s MotionSharkem zakladatelé čerpají, po přijetí do Y Combinatoru svůj záběr rozšířili. Firma cílí na globální zákaznické báze, kde slibuje vyšší přesnost a rychlejší odezvu než konkurenční AI řešení.