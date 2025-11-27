Music Box dostal licence na další hudební kanály pro český trh

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tento týden rozhodla o udělení šesti nových licencí pro televizní vysílání. Čtyři umožňují šíření obsahu i na území České republiky.
Společnost Music Box Television získala oprávnění pro čtyři tematické programy šířené prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, konkrétně přes internet. Jedná se o stanice Music Box 80s, Music Box 90s a Music Box 00s, které se zaměří na hudební produkci příslušných dekád, a kanál Music Box Sexy, jenž nabídne elektronickou taneční hudbu, taneční pop a RnB. Vysílání bude v angličtině a směřuje na diváky v České republice, na Slovensku, v Polsku a Německu. U retro hudebních kanálů licence zahrnuje i pobaltské státy.
Nové licence doplňují předchozí projekty Music Boxu, které na českém trhu začaly vysílat minulý týden.
Zbývající dvě licence dostala společnost AMC Networks Central Europe pro programy určené výhradně pro polský trh. Stanice AMC Channel Poland a Sundance TV Poland budou vysílat prostřednictvím družice a jejich programovou náplň tvoří klasická i televizní kinematografie, dokumenty a seriály, zejména americké produkce. Obě licence pro polské vysílání, jehož hlavním jazykem bude polština, byly uděleny na dobu dvanácti let.