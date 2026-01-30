Na ČVUT vznikl další spin-off, poprvé z Fakulty stavební

Fakulta stavební ČVUT má první spin-off. Společnost Constriq je prvním projektem fakulty, který se oficiálně oddělil od univerzity do samostatné firmy. Zaměří se na digitalizaci existujících budov a má usnadnit předdemoliční audity i přípravu rekonstrukcí.
Constriq vyvíjí software pro automatizovaný převod 3D mračen bodů ze skenů budov do BIM modelů ve formátu IFC. Cílem je snížit vysokou časovou i finanční náročnost ruční tvorby BIM modelů.
„Poptávka po digitalizaci budov stále stoupá. Současná řešení se však neobejdou bez značného podílu ruční práce, která celý proces prodlužuje a prodražuje,“ říká Václav Nežerka, jeden ze zakladatelů společnosti. Připravovaná verze nástroje, která bude využívat umělou inteligenci, má podle firmy v typických scénářích ušetřit více než 90 procent času oproti manuálnímu zpracování a zároveň zvýšit přesnost i konzistenci výsledných BIM modelů.
Digitální modely Constriq doplňuje nástroji pro dlouhodobé sledování technického stavu objektů. „K převodu 3D skenů do BIM modelu proto doplňujeme také automatické měření přímo v budově pomocí vlastních autonomních jednotek,“ uvádí Pavel Trávníček, další ze zakladatelů. Tým tvoří čtyři akademici z ČVUT, kromě Nežerky a Trávníčka také Jan Valentin a Slávek Zbirovský.
Zájem trhu se podle zakladatelů potvrdil už u open-source verze Cloud2BIM z evropského projektu Reconmatic. ČVUT do společnosti vstoupilo prostřednictvím dceřiné firmy ČVUT Tech s desetiprocentním podílem. Pro univerzitu jde celkově o šestý spin-off.