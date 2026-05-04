Na jednu pozici v technologických firmách je víc kandidátů než loni, může za to prý i AI

Iva Brejlová
Dnes
Filip Mikschik, StartupJobs Autor: StartupJobs

Na jednu pracovní nabídku startupů a dalších technologických firem se v prvním čtvrtletí letoška hlásilo o 10 uchazečů víc než loni. Uvádí to data portálu StartupJobs. Podle něj za to může nejistota z globální situace a změny, které přinesla umělá inteligence. Na straně zájemců o práci data ovlivňují také ti, kteří vnímají trh práce jako nejistý a hledají stabilnější pozici dříve, než se podle nich situace zhorší.

Na každou otevřenou pozici podle čísel firmy nyní reaguje v průměru 25,5 kandidáta, loni to bylo 16. Podle zakladatele a CEO StartupJobs na trh práce přicházejí lidé, kteří by za jiných okolností práci nehledali. „Část z nich opouští firmy, kde cítí nejistotu, část reaguje na proměnu svých oborů vlivem AI. Jsou mezi nimi jak zkušení vývojáři, tak i produktoví manažeři nebo marketéři, kteří v předchozích letech měli více nabídek, než dokázali zpracovat“ uvádí.

Nárůst se projevuje napříč obory, výrazně ho ale pociťují firmy v technologických segmentech „Zároveň ale platí, že u vysoce specializovaných pozic, jako jsou Developer relations nebo Technical product management, zůstává na českém trhu kandidátů stále nedostatek,“ doplňuje Jan Čurn, spoluzakladatel a CEO Apify. Situaci vnímá jako příležitost získat talenty.

„U seniorních a vysoce specializovaných rolí se situace na trhu zásadně nemění, těchto lidí je chronický nedostatek,“ potvrzuje Andrej Hájek, CEO technologické společnosti Flo. Podle něj se však proměnil důraz na AI gramotnost a praktické porozumění, jak využít AI, a to napříč pozicemi. „Plošné pozastavení náboru s očekáváním, že AI nahradí lidi, nedává dlouhodobě smysl,“ myslí si.

„Firmy na nejistotu reagují přirozeně tím, že šetří. Nábor je často tou první věcí, kterou zastaví, protože se výsledek neprojeví okamžitě. Data ale ukazují, že na trh vstupují kandidáti, které jsme na něm roky neviděli a kteří dnes aktivně hledají nové místo,“ myslí si Mikschik.

Firmy v lednu až březnu inzerovali opatrněji. V lednu StartupJobs zaznamenal 737 nových inzerátů a 15 558 přihlášek. O měsíc později sice počet nových nabídek klesl, ale přibylo 16 612 přihlášek. V březnu StartupJobs evidoval 16 310 zájmů o pozici, zatímco nových inzerátů bylo 605.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

