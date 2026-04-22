Na Slovensku naučili AI samostatně vyrábět herní reklamu, která zásadně předčí klasické

Slovenský startup AdSpawn přišel s umělou inteligencí, která z mobilních her sama vytváří reklamy s pochopením kontextu, emocí i dramaturgie tak, aby hráče co nejlépe zaujaly. Výsledek nemá působit jako od AI a má být měřitelně až 300krát efektivnější než klasické výtvory. Do firmy nyní investují české fondy Rockaway Ventures a Czech Founders VC.
Společnost automatizuje tvorbu vysoce výkonných reklam pro mobilní hry s pomocí vlastního AI systému Chop-Chop 9000. Ten podle vyjádření AdSpawnu přemýšlí v kontextu hry, rozumí jejímu světu, emocím i tomu, co hráče zaujme. Pak systém automaticky rozhoduje o střihu, kompozici záběrů i dramaturgii reklamy. Reklamy vznikají v řádu minut a jsou navržené tak, aby obstály v prostředí algoritmů reklamních platforem.
„Máme příklady, kdy klient nasadil do kampaně 50 reklam, z toho tři byly od AdSpawnu. Výsledek byl, že reklamy od AdSpawnu získaly 85 % impresí, z celkových 14 milionů zobrazení jich dostaly 12 milionů,“ uvádí Milan Štrba, spoluzakladatel AdSpawnu. Firma zároveň nabízí funkci auto-delivery, se kterou klienti pravidelně dostávají nové reklamy, aniž by vůbec předávali agentuře zadání. Systém s ní generuje a každý týden doručuje stovky nových reklam. Startup spolupracuje s globálními herními studii, jako je Zynga nebo Pixel Federation.
Česká finanční injekce ve výši půl milionu eur (přes 12 milionů Kč) má pomoct s rozvojem produktu, rozšířením týmu i expanzí. Firma by se ráda dostala na americký trh. „Herní průmysl je největším zábavním sektorem, jehož úspěch dnes určuje kromě samotné kvality her především efektivita marketingu. AI v tomto směru transformuje herní marketing,“ komentuje Petr Šmíd, generální partner Rockaway Ventures.
AdSpawn po úvodní fázi vývoje za šest měsíců po nasazení do komerčního provozu vygeneroval obrat přes 100 tisíc eur. Říká ale, že cílí na milionové obraty. Startup založili Milan Štrba, Martin Luther, Roman Janajev a Tomáš Pospíchal. Firma působí z Bratislavy a funguje napříč regiony včetně Asie. AdSpawn nedávno podepsal dlouhodobou spolupráci s velkým čínským herním studiem.