Lupa.cz  »  Nebojte, máme dlouhodobou a bezpečnou náhradu, vzkazují Češi ke konci evropské DNS

Nebojte, máme dlouhodobou a bezpečnou náhradu, vzkazují Češi ke konci evropské DNS

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Evropská unie Autor: Lupa.cz, Gemini

Provozovatel evropského veřejného DSN resolveru DNS0.eu nedávno z ničeho nic ukončil činnost. Důvodem měla být finanční a časová neudržitelnost. Zmizela tak jedna z možností veřejných DNS s ochranou soukromí, blokování škodlivých domén, šifrováním a podobně. Tvůrci DNS0.eu doporučili přechod na novou službu DNS4EU, což je projekt evropské DNS z velké části vyvíjený Čechy. Brněnská firma Whalebone, která je hlavním tvůrcem této služby, ke konci DNS0.eu vydala prohlášení.

Whalebone dle svých slov “vyjadřuje vděčnost týmu DNS0.eu za jejich cenný přínos k evropské digitální suverenitě a kybernetické bezpečnosti. Zároveň společnost Whalebone znovu potvrzuje svůj závazek zajistit důvěryhodnou, soukromí respektující a udržitelnou evropskou infrastrukturu DNS prostřednictvím DNS4EU – a jeho přirozeného dalšího vývoje, DNS4GOV.”

“Společnost Whalebone vyjadřuje upřímné poděkování všem, kteří stojí za projektem dns0.eu, který úspěšně demonstroval, jak mohou evropské odborné znalosti zajistit bezpečné řešení DNS s důrazem na soukromí. Jejich práce pomohla zvýšit povědomí veřejnosti o digitální suverenitě, soukromí a ochraně založené na DNS na celém kontinentu,” uvedla dále firma.

Whalebone dále píše, že zajišťuje, že se “evropští uživatelé, instituce a sítě mohou spolehnout na resolvery hostované výhradně v EU a fungující v souladu s předpisy EU o ochraně soukromí a bezpečnosti.” DNS4EU podporuje NIS2 nebo GDPR. DNS4EU podle Whalebone představuje “dlouhodobé, škálovatelné a transparentní řešení.”

Na DNS4EU se vedle Whalebone podílejí CZ.NIC, CESNET a ČVUT. Projekt finančně podporuje Evropská komise s tím, že si má vydělat na svůj chod pomocí pokročilejších služeb. Samotný Whalebone nedávno získal investici 340 milionů korun na rozvoj svého softwaru pro blokování hrozeb na úrovni DNS.

Evropská alternativa DNS bez varování skončila, DNS0.EU nenašla peníze na provoz Přečtěte si také:

Evropská alternativa DNS bez varování skončila, DNS0.EU nenašla peníze na provoz

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Další aktuality

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Lidé nad 74 let mají na preventivní koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).