Nebojte, máme dlouhodobou a bezpečnou náhradu, vzkazují Češi ke konci evropské DNS

Provozovatel evropského veřejného DSN resolveru DNS0.eu nedávno z ničeho nic ukončil činnost. Důvodem měla být finanční a časová neudržitelnost. Zmizela tak jedna z možností veřejných DNS s ochranou soukromí, blokování škodlivých domén, šifrováním a podobně. Tvůrci DNS0.eu doporučili přechod na novou službu DNS4EU, což je projekt evropské DNS z velké části vyvíjený Čechy. Brněnská firma Whalebone, která je hlavním tvůrcem této služby, ke konci DNS0.eu vydala prohlášení.
Whalebone dle svých slov “vyjadřuje vděčnost týmu DNS0.eu za jejich cenný přínos k evropské digitální suverenitě a kybernetické bezpečnosti. Zároveň společnost Whalebone znovu potvrzuje svůj závazek zajistit důvěryhodnou, soukromí respektující a udržitelnou evropskou infrastrukturu DNS prostřednictvím DNS4EU – a jeho přirozeného dalšího vývoje, DNS4GOV.”
“Společnost Whalebone vyjadřuje upřímné poděkování všem, kteří stojí za projektem dns0.eu, který úspěšně demonstroval, jak mohou evropské odborné znalosti zajistit bezpečné řešení DNS s důrazem na soukromí. Jejich práce pomohla zvýšit povědomí veřejnosti o digitální suverenitě, soukromí a ochraně založené na DNS na celém kontinentu,” uvedla dále firma.
Whalebone dále píše, že zajišťuje, že se “evropští uživatelé, instituce a sítě mohou spolehnout na resolvery hostované výhradně v EU a fungující v souladu s předpisy EU o ochraně soukromí a bezpečnosti.” DNS4EU podporuje NIS2 nebo GDPR. DNS4EU podle Whalebone představuje “dlouhodobé, škálovatelné a transparentní řešení.”
Na DNS4EU se vedle Whalebone podílejí CZ.NIC, CESNET a ČVUT. Projekt finančně podporuje Evropská komise s tím, že si má vydělat na svůj chod pomocí pokročilejších služeb. Samotný Whalebone nedávno získal investici 340 milionů korun na rozvoj svého softwaru pro blokování hrozeb na úrovni DNS.