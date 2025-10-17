Lupa.cz  »  Nebyly to šedé krabice jako dnešní datacentra. Vyšla kniha o českých telefonních ústřednách

Nebyly to šedé krabice jako dnešní datacentra. Vyšla kniha o českých telefonních ústřednách

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

ATÚ Autor: ČVUT

Moderní telekomunikační a datové sítě blikají a přepínají v datových centrech a zároveň se díky virtualizaci, Kubernetes a podobně stále více oddělují od “zadrátování” do hardwaru, takže jde do jisté míry o standardní IT. Vidět je to třeba na novém standalone 5G jádru českého O2. Historické ústředny pomalu mizí z povrchu, se zemí byl například srovnán takzvaný Mordor, budova Českého Telecomu a později Telefóniky a O2/CETINu. Těsně předtím jsme stihli nafotit dvě galerie.

Pro zájemce telekomunikační historie je zde také už před několika měsíci vydaná kniha ATÚ: Automatické telefonní ústředny: Společnost, technologie, architektura. Ta vznikla za podpory Fakulty architektury ČVUT a ministerstva kultury, a to jako součást projektu o průmyslové architektuře druhé poloviny dvacátého století.

Publikace “přináší přehled technologického, typologického a architektonického vývoje automatických telefonních ústředen v Československu, věnuje se též společenským a politickým souvislostem jejich vzniku a jejich autorům. Tyto expertně navrhované stavby v sobě ukrývaly objemná elektromechanická zařízení a zároveň vyjadřovaly technický pokrok a společenský význam veřejné telekomunikační sítě. Analogové systémy však byly záhy nahrazeny digitálními, nevyžadujícími již velké prostory ani lidskou obsluhu. Jejich budovy tak ztratily svůj smysl, mizí v rukou nových vlastníků a představují tak dnes jednu z nejohroženějších skupin průmyslového dědictví.”

Kromě textů od několika autorů jsou součástí povedené fotografie. Dnešní datacentra ve srovnání s někdejšími architektonicky mnohdy působivě vyvedenými ústřednami často působí jako obyčejné a účelné šedé krabice.

V češtině vychází kniha o vzniku, historii a fenoménu kolem hry Hledání min Přečtěte si také:

V češtině vychází kniha o vzniku, historii a fenoménu kolem hry Hledání min

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Od přátelství k podnikání: Příběh o sedlech, která padnou každému

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Praha láká hvězdy světové architektury

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je jeho příběh?

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Nejen Windows 10, podpora končí i pro Windows 11 23H2

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Superdávka v otázkách a odpovědích

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).