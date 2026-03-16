Nedělní Debata ČT nahradila Otázky Václava Moravce, sledovanost klesla

Filip Rožánek
Česká televize, ČT Autor: Karel Choc, Internet Info

Česká televize odvysílala v neděli 15. března mimořádnou Debatu ČT, která přechodně nahradila zrušené Otázky Václava Moravce. Pořad odbavený ze zázemí administrativní budovy na Kavčích horách přilákal k obrazovkám zhruba 409 tisíc diváků starších 15 let.

Polední diskusní blok na ČT1 a ČT24 moderovali Lukáš Dolanský a Vanda Kofroňová, kteří se šesti politickými hosty debatovali o státním rozpočtu na rok 2026. Česká televize musela náhradní formát připravit během jediného týdne poté, co moderátor Václav Moravec 8. března v přímém přenosu oznámil svůj odchod z veřejnoprávní televize.

Podle dat z elektronického měření sledovanosti, která na dotaz Lupy poskytl zástupce tiskového mluvčího ČT Radek Konečný, viděla první část Debaty ČT na programech ČT1 a ČT24 více než 409 tisíc diváků starších 15 let při podílu na trhu 19,89 procenta. Druhou část vysílanou pouze na ČT24 sledovalo 227 tisíc diváků s podílem 11,36 procenta. „Celkový zásah se vyšplhal na 1,02 milionu diváků, tedy na podobnou hodnotu, která patří průměrně nedělnímu polednímu diskusnímu bloku na ČT,“ uvedl Konečný.

Sledovanost Debaty ČT byla výrazně nižší než v případě posledního vydání Otázek Václava Moravce. Diskusi ze dne 8. března, do které byl po devíti letech pozván předseda SPD a nynější předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, sledovalo 705 tisíc diváků s podílem na trhu 34,8 procenta. Šlo zároveň o nejvyšší sledovanost pořadu od konce února 2022, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu. Týden předtím, 1. března, Otázky zaujaly o 108 tisíc diváků méně.

Debata ČT se vysílala z nezvyklého prostředí. Místo obvyklého studia využil štáb zázemí kancelářské budovy na Kavčích horách přezdívané „Rohlík“. Hosté stáli u stolečků na chodbě a během vysílání se projevily technické problémy s ozvučením. Předtočené příspěvky se zvukově křížily s moderátorskými vstupy a při odpovědích hostů byla znatelná ozvěna.

Otázky Václava Moravce patřily k nejdéle vysílaným diskusním pořadům České televize. Nedělní polední debata se na obrazovkách objevovala přes dvě dekády. Jak bude Česká televize polední vysílací slot využívat trvale, zatím není jasné.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

