Německá spolková země oznámila přechod od Microsoftu na opensourcové LibreOffice a Linux

Jedna z německých spolkových zemí, Šlesvicko-Holštýnsko, dá ve svých IT systémech sbohem proprietárnímu kancelářskému softwaru a operačnímu systému a přejde na opensource alternativu. Zástupci její exekutivy to oznámili v tiskové zprávě, o které pak informovala The Document Foundation.





Podle oznámení přejdou úřady na počítačích státních zaměstnaců z operačního systému Microsoft Windows na Linux, z kancelářského balíku Microsoft Office na LibreOffice, ze služeb Microsoft Sharepoint a Microsoft Exchange (Outlook) na Nextcloud, Open Xchange či Thunderbird a na další opensourcový software.





Změna se má dotknout asi 30 tisíc státních zaměstnanců. Úřady jim nabídnou přeškolení na nové aplikace. Pokud nebude změna možná okamžitě, například z technických důvodů, má být možné z přechodu dojednat výjimky.

Plán má Šlesvicku-Holštýnsku zajistit tzv. digitální suverenitu. Ta je podle úřadů přinejmenším stejně důležitá jako energetická suverenita. Kromě používání otevřeného softwaru chce země uvolňovat v rámci otevřených licencí výsledky vlastního vývoje aplikací.

„Budoucnost státní správy spočívá v cloudu, automatizaci, algoritmech a databázích. Naše IT aplikace budou provozovány jako online cloudové služby. Na internet ostatně přenášejí své aplikace stále častěji všichni hlavní výrobci softwaru. Na provoz těchto aplikací a jejich nakládání s daty, včetně jejich možného přenosu do zahraničí, nemáme žádný vliv. Jako stát ale máme vůči našim občanům, občankám a firmám odpovědnost za to, že jsou jejich data u nás v bezpečí a musíme zajistit, že máme nad používanými IT řešeními kontrolu,“ vysvětluje důvody přechodu ministr digitalizace Šlesvicka-Holštýnska Dirk Schrödter.

Pokusy státních nebo samosprávních úřadů přejít z proprietárního softwaru na otevřený software nejsou nové, některé z nich ale v minulosti skončily nezdarem. Patří k nim například Vídeň nebo Mnichov (byť zde před čtyřmi lety nová koalice naznačila, že zvažuje návrat k Linuxu).