Netflix zavede levnější tarif s reklamou možná už letos

Autor: Apple TV

Streamovací služba Netflix rozšíří svůj ceník o levnější tarif podporovaný reklamou ještě letos. Tvrdí to deník New York Times s odvoláním na interní sdělení pro zaměstnance firmy. Pravděpodobně se tak stane v posledním čtvrtletí. Ve stejnou dobu podle citovaného dokumentu nastane zpřísnění podmínek pro sdílení hesel.

Původně ředitel Netflixu Reed Hastings říkal, že zavedení tarifu s reklamou je otázkou následujícího roku nebo dvou let. Aktuální sdělení pro zaměstnance však signalizuje, že příprava novinky byla značně urychlena. „Ano, je to rychlé, ambiciózní a neobejde se to bez určitých kompromisů,“ cituje americký deník z dokumentu. Netflix zprávu nekomentoval.

Zavedení levnějšího paušálu se zobrazováním reklam je reakcí firmy na nedávný pokles počtu předplatitelů. Za první čtvrtletí letošního roku jich Netflix ztratil dvě stě tisíc, další až dva miliony zrušených účtů ještě očekává. Levnější tarif by mohl tyto ztráty částečně kompenzovat, pokud přiláká spořivější uživatele, jimž nevadí určité množství reklam.