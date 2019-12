 »  NetMonitor: návštěvnost e-shopů stoupla na Black Friday o víc než čtvrt milionu uživatelů

Karel Wolf

Kategorie e-commerce se během listopadového Black Friday stala největším měsíčním skokanem v návštěvnosti měřené části českého internetu, oznámila agentura Gemius, která měření pro SPIR zajišťuje.

Nárůst co do počtu reálných uživatelů činil 270 tisíc RU jen na tradičních počítačích, relativní nárůst se pohyboval 5 až 10 % (podle typu zařízení). Pro srovnání, loni činil růst unikátní návštěvnosti pouze 1 až 6 %. Do výsledků není započítán Cyber Monday, který spadl od prosince.

V listopadu rostla také navázaná kategorie „e-commerce obsah“, která obsahuje například slevové portály či nabídky letáků kamenných prodejen. Ta rostla nejrychleji na tabletech, kde byl skok téměř o 50 %, na mobilech dělal relativní nárůst 21 % a na klasických PC 12 %.

O 8 až 9 procent vzrostla také kategorie Auto-moto, hlavní podíl na tom mělo představení bizarního minimalistického vozidla pick-up Cybertruck od společnosti Tesla. Nepatrně vzrostla také návštěvnost kategorie Sport (o 3 až 4 %), tato kategorie rostla hlavně na klasických počítačích.