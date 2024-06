Nikam neodcházíme, reagují zaměstnanci Markízy na prohlášení televize

Autor: TV Markíza

Televize Markíza dopoledne oznámila, že už nebude jednat s protestujícími zaměstnanci a je připravena přijmout jejich výpovědi. Stávkový výbor reagoval, že tomuto prohlášení nerozumí, neboť ještě krátce předtím byl postoj generálního ředitele odlišný.

„Jsme rozčarovaní z nepochopitelného jednání generálního ředitele TV Markíza Petra Gažíka. Po dvou kolech jednání dnes ráno zaslal všem zaměstnancům TV Markíza e-mail, ve kterém informoval o ‚konstruktivních a smysluplných‘ jednáních se stávkovým výborem a přijetí našich požadavků. Půl hodiny poté zaslal do médií informaci, že končí s jednáními a je připravený přijmout naše výpovědi,“ napsal stávkový výbor v prohlášení, které zveřejnil moderátor Michal Kovačič.

„Peter Gažík hrubě zavádí a manipuluje, když tvrdí, že jsme se odmítli zúčastnit jednání, což používá jako záminku k útoku proti redakci. Podle jasné dohody ze včerejšího jednání mělo dnes do 10:00 zaslat vedení televize výboru návrh svého textu požadavků, jelikož k našemu znění, které je, mimochodem, pouze shrnutím základních novinářských principů, se Peter Gažík bez výhrad odmítal přihlásit,“ tvrdí stávkový výbor.

„Místo toho nám jednatelka společnosti Lucia Tandlich dnes ráno v 8:00 poslala e-mail, ve kterém na 10:00 narychlo žádala setkání, kde vedení chtělo údajně diskutovat o jejich textu. Jelikož nemůžeme diskutovat o něčem, co jsme neviděli, trvali jsme na původní dohodě a vyžádali si opětovně textový návrh. Tento nám televize i zaslala bez jakékoli informace o případném ukončení jednání. Následně vydala do médií prohlášení, že s námi ukončují jednání,“ diví se protestující zaměstnanci.

Podle stávkového výboru dostali všichni zaměstnanci v 10:20 e-mailem stanovisko ředitele, že se obě strany dohodly. Už v 10:45 ale Markíza poskytla slovenským médiím prohlášení, že je připravena přijmout výpovědi redaktorů.

„Na závěr se ohrazujeme vůči výzvám k odchodu redaktorů a moderátorů, kteří 10, 15 či 20 let poctivě dělají svou práci. Celou dobu nám jde o jediné – pracovat svobodně a podle novinářských standardů tak, jak jsme to dělali ještě před pár měsíci. Markíza je nejsilnějším zpravodajstvím na Slovensku a my budeme dále bojovat za to, aby to tak zůstalo. A proto nikam neodcházíme,“ uzavřel stávkový výbor své prohlášení.

