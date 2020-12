Nová pravidla pro drony začnou platit od Silvestra, patří k nim registrace či test pilota

Pro všechny typy dronů, včetně leteckých modelů, začínají od 31. prosince 2020 platit nová pravidla. Vycházejí z nařízení Evropské komise z roku 2019 (2019/945 a 2019/947) a přinášejí nové povinnosti – například povinnou registraci provozovatele.

Registrovat se nemusí jen majitelé bezpilotních letounů, které váží méně než 250 g a nemají kameru (nebo jiný přístroj, který může zachycovat osobní údaje lidí).

Výjimku má také dron vyrobený jako hračka. „Tou se rozumí dron, který je již předem vyvinutý jako zařízení určené k hraní pro děti do 14 let, je identifikován základním označením CE a je na něm uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES. Naopak dron, který hračkou není, by měl být na obalu jasně označen štítkem ‚14+‘. Jakkoliv může být nyní ještě rozlišení označení hraček nejasné, doporučujeme všem uživatelům důkladně pročíst návod, kde by příslušné informace měly být uvedeny,“ upřesňuje na svém webu Úřad pro civilní letectví.

Pro provozovatele ostatních dronů je registrace povinná. Registrovat se mohou online na webu úřadu. Pokud je vlastník dronu mladší 18 let, musí se registrovat jejich zákonný zástupce. Po registraci vlastník dostane registrační číslo, které pak musí uvádět na všech jeho dronech.

Všichni piloti dronů (opět kromě těch nejlehčích, s hmotností pod 250 g, patřících do třídy C0) také musí složit zkoušku znalostí – i ta se provádí online na webu úřadu. Musí se také seznámit s pravidly pro provoz dronů.

Drony se nově dělí do tří kategorií (otevřená, specifická a certifikovaná ) s řadou podkategorií a každá z nich znamená jiná omezení při provozu letounů. Detaily o nich a další informace najdete na webu Úřadu pro civilní letectví.