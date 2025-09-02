Lupa.cz  »  Nový český hardwarový inkubátor Make-iton poskytne zdarma dílny nebo mentoring odborníků

Nový český hardwarový inkubátor Make-iton poskytne zdarma dílny nebo mentoring odborníků

Jan Sedlák
Dnes
Make-iton od Maker Institute Autor: Maker Institute

Hardware is hard a firmy a startupy, které se do něj pouští, to často mají složité. Projekty je těžké a nákladné dotáhnout do produkce, je nutné řešit dodavatelské řetězce a další překážky a investoři se této oblasti často bojí. I proto v Česku vznikla nová aktivita Make-iton od neziskové organizace Maker Institute. Startuje inkubační program pro studenty technických oborů, kteří mohou získat pomoc při vývoji vlastního hardwaru.

Make-iton začne v září a potrvá do února příštího roku. Přihlásit se lze do 14. září. Studenti škol jako jsou ČVUT, VŠCHT a dalších mohou zdarma získat mentoring nebo přístup do profesionálních dílen, konkrétně jde o Next Zone na Smíchovské střední průmyslové škole a HW Lab v Kongresovém centru na Vyšehradě.

“Zde mohou studenti experimentovat s elektronikou, mechanikou, 3D tiskem nebo firmwarem. K tomu mají individuální podporu mentorů; odborníků z průmyslu, výzkumu i startupové sféry. Na závěr své nápady studenti představí odborné porotě, do které usednou partneři ze soukromého sektoru,” shrnul Maker Institute.

“Zatímco softwarové startupy často dostávají investice i akceleraci, hardwarové projekty jsou složitější a zůstávají mnohdy jen ve fázi nápadu. Make-iton má ambici tento stav změnit a posunout ČR tak k zemím, jako je například Německo nebo Izrael,” doplnila neziskovka zaměřená na podporu technického vzdělávání, inovace a podnikavost.

