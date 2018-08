 »  Novým šéfem televizního zpravodajství Seznamu se stal Filip Horký

David Slížek

Někdejší redaktor České televize či DVTV Filip Horký se po necelém roce v týmu TV Seznam posouvá na pozici vedoucího televizního zpravodajství. Lupě informaci potvrdil ředitel divize Zpravodajství a Televize Seznam Jakub Unger.

Horký od října 2017 pro Seznam připravoval publicistický pořad Obzor Filipa Horkého. S tím by chtěl podle svých představ dále pokračovat, vzhledem k novým povinnostem se ale zřejmě sníží frekvence natáčení.

Seznam.cz oznámil i další personální novinky ve svých médiích. Nově vznikající zpravodajský tým pro rozhlasové stanice Classic a Express FM, které internetová firma před několika měsíci koupila, povede Nikola Bojčev. Ten do náruče Seznamu přechází z Českého rozhlasu.

Obě pražské lokální stanice začnou vysílat zpravodajské relace od září. V plánu jsou relace každou půlhodinu, ve všední dny od 7:00 do 19:00 a o víkendu od 12:00 do 17:00. Zprávy budou vycházet ze servisu TV Seznam a serveru Seznam zprávy. Časem by Bojčev chtěl přijít i s vlastní publicistikou.

Své pořady na TV Seznam budou nově mít nově také novinář Josef Klíma, moderátorka Českého rozhlasu Lucie Výborná či šéfredaktor časopisu Reportér Robert Čásenský.