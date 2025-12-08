Lupa.cz  »  NÚKIB nestíhá odbavovat dotazy kolem nového kyberzákona, čekat můžete i měsíc

NÚKIB nestíhá odbavovat dotazy kolem nového kyberzákona, čekat můžete i měsíc

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lukáš Kintr, NÚKIB Autor: NÚKIB

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který začal platit prvního listopadu, zatím zřejmě dává Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) celkem zabrat. NÚKIB, který zákon napsal a nyní dohlíží na jeho dodržování, musí řešit velké množství otázek. “Z důvodu zvýšeného počtu dotazů k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti se může čekací doba na odpověď prodloužit až na čtyři týdny,” informoval úřad.

NÚKIB doporučuje, aby si uživatelé nejdříve prošli podpůrné materiály dostupné zdarma na webu. Dále má posloužit kalkulačka, která vám napoví, zda spadáte či nespadáte pod regulaci danou novým zákonem. “Teprve v případě, že nenajdete odpověď, zaslat písemně konkrétní dotaz na e-mailovou adresu regulace (at) nukib.gov.cz,” doplnil úřad.

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti kromě jiného implementuje evropskou směrnici NIS2. Regulované subjekty se musí do 60 dnů od nabytí platnosti (tedy prvního listopadu) nahlásit NÚKIBu, jinak jim hrozí pokuty. Vzhledem k tomu, že úřad může reagovat až po měsíci, nemusí jít o zcela štědrý časový horizont.

Za porušení povinností hrozí pokuty až 250 milionů korun nebo dvě procenta z čistého celosvětového obratu. V režimu nižší povinnosti jde o až 175 milionů korun nebo 1,4 procenta z celosvětového obratu.

Regulace podle NIS2: Zákon o kyberbezpečnosti začal platit. Registrovat se musíte sami, pozor na pokuty Přečtěte si také:

Regulace podle NIS2: Zákon o kyberbezpečnosti začal platit. Registrovat se musíte sami, pozor na pokuty

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Těžba dat versus strojové učení

Proč přichází éra suverénních datových center?

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Evropa už utíká od amerických cloudů

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).