O víkendu byly nejsledovanější premiérové pořady TV Nova

Autor: TV Nova

Televize Nova úspěšně odvysílala premiéry dalších jarních novinek. Sobotní soutěž Superlov i nedělní seriál Odznak Vysočina měly přes milion diváků. Byly to nejsledovanější víkendové pořady.





Sobotní Superlov je speciální verze podvečerní vědomostní soutěže Na lovu. Soutěžící tentokrát nehraje v týmu, ale sám za sebe. Musí se postavit alespoň dvěma až pěti lovcům, a to až o milion korun. Čím větší výzvu přijme, tím vyšší částku si může odnést.





Vědomostní soutěž se stala nejsledovanějším televizním pořadem sobotního večera ve všech hlavních cílových skupinách. V širší cílově skupině 4+ pořad sledovalo 1 225 000 diváků. S největším ohlasem se nový soutěžní pořad setkal u mužů ve věku 15–24 let (share 60,03 %). V cílové skupině diváků od 15 do 54 let, která je pro Novu nejpodstatnější při prodeji reklamy, byl podíl na sledovanosti 35,09 %.

Na nedělní večer nasadila Nova první díl druhé řady kriminálního seriálu Odznak Vysočina. Také tento pořad byl nejsledovanější ve všech hlavních cílových skupinách. Premiérová epizoda oslovila 27,37 % diváků od 15 do 54 let. Celkem se na seriál dívalo 1 145 000 diváků starších 4 let.