O víkendu nebudou fungovat některé státní online služby. Jedna nešla i kvůli výpadku cloudu Microsoftu

O víkendu nebudou fungovat některé státní online služby. Jedna nešla i kvůli výpadku cloudu Microsoftu

Jan Sedlák
Dnes
E-government - e-Sbirka - zakony Autor: Ministerstvo vnitra ČR

Některé státní digitální služby tento víkend nebudou fungovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí upozornilo, že od soboty 11. října od 14:00 do neděle 12. října do 20:00 budou mimo provoz některé jeho IT systémy. Důvodem je plánovaná odstávka Informačního systému základních registrů (ISZR).

“V uvedeném čase nebude možné se přihlásit například do Klientské zóny Jenda, aplikace pro vyřízení humanitární dávky, portálu SUIP, portálu Dětských skupin ani do aplikací na portále JPRPSV, jako jsou NPO-digi, Informační karty či Rekvalifikace. Zaměstnavatelé mohou zaznamenat komplikace při přihlašování do datových schránek pro doložení výzev,” informovalo ministerstvo.

Digitální a informační agentura také nebude mít v chodu některé aplikace: “Národní identitní autorita, tedy NIA ID, MEP a eOP budou v sobotu 11.10. od cca 22:00 do neděle 12.10. cca 00:30 z důvodu údržby primárních systémů nedostupné.”

Odstávku služeb dále hlásí ministerstvo spravedlnosti: “Ve dnech 10. až 12. října 2025 proběhne ve spolupráci s externím dodavatelem technologická údržba datových center resortu justice. Tato aktivita zahrnuje hardwarovou obměnu prvků v perimetru justiční sítě a jejím cílem je posílení kybernetické bezpečnosti. Postupná obnova služeb je plánována od soboty 11. října 2025 od 9:00 hodin. V průběhu neděle 12. října 2025 budou pokračovat konfigurační práce a testování, během nichž může docházet ke krátkodobým výpadkům.”

Ministerstvo pro místní rozvoj zase tento týden hlásilo problém s externím dodavatelem, konkrétně cloudovou službou Microsoft Azure. Nastal výpadek, což zapříčinilo zhoršenou dostupnost Portálu stavebníka a Informačního systému stavebního řízení.

“V důsledku výpadku může docházet k horší odezvě nebo úplné nedostupnosti Portálu stavebníka a Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ). Pro stavebníky a úřady to může znamenat dočasné zdržení při podávání žádostí nebo nahlížení do dokumentace. Pokud se uživatelům v tuto chvíli nedaří do systémů přihlásit nebo provést požadovanou operaci, doporučujeme pokusit se o přístup později. Už odeslané údaje a žádosti nejsou ohroženy a budou dostupné po obnovení přihlášení,” shrnul resort pro místní rozvoj.

Šéf DIA Martin Mesršmíd kvůli problémům s eDoklady končí, ministr přijal jeho rezignaci

Šéf DIA Martin Mesršmíd kvůli problémům s eDoklady končí, ministr přijal jeho rezignaci

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

