O2 na konci ledna vypne Kuki TV pro své koncové zákazníky

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Kuki TV Autor: Depositphotos / koláž Lupa.cz

Společnost O2 Czech Republic k 31. lednu 2026 ukončí poskytování služby internetové televize Kuki TV pro své rezidentní zákazníky. Operátor o tom informoval prostřednictvím oznámení na webových stránkách služby.

Změna se přímo dotkne všech uživatelů, kteří mají tuto televizní platformu sjednanou u O2, a to včetně všech předplacených služeb. Pro tyto klienty společnost připravuje alternativní řešení v podobě přechodu na tarify služby Oneplay, přičemž slibuje zaslání speciální zvýhodněné nabídky e-mailem. Stejně jako v případě končící služby by mělo jít o variantu bez závazku.

Samotná technologie a značka Kuki TV z trhu zcela nemizí. Službu bude nadále provozovat a rozvíjet společnost CETIN, ovšem výhradně pro své velkoobchodní partnery. V praxi to znamená, že pro diváky, kteří využívají Kuki prostřednictvím menších lokálních poskytovatelů internetu a nikoliv přímo přes O2, se nic nemění a vysílání jim bude fungovat i nadále.

Zákazníkům O2, kterým služba k poslednímu lednovému dni skončí, operátor garantuje vrácení případného nespotřebovaného kreditu. Společnost ho bez prodlení vrátí na bankovní účet spojený s platební kartou, jež byla u služby naposledy použita k úhradě.

Operátor O2 oficiálně převzal zákazníky Kuki TV od 1. června 2024. Od srpna 2024 už nebylo možné objednávat službu pro nové zákazníky.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

