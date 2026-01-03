O2 na konci ledna vypne Kuki TV pro své koncové zákazníky

Společnost O2 Czech Republic k 31. lednu 2026 ukončí poskytování služby internetové televize Kuki TV pro své rezidentní zákazníky. Operátor o tom informoval prostřednictvím oznámení na webových stránkách služby.
Změna se přímo dotkne všech uživatelů, kteří mají tuto televizní platformu sjednanou u O2, a to včetně všech předplacených služeb. Pro tyto klienty společnost připravuje alternativní řešení v podobě přechodu na tarify služby Oneplay, přičemž slibuje zaslání speciální zvýhodněné nabídky e-mailem. Stejně jako v případě končící služby by mělo jít o variantu bez závazku.
Samotná technologie a značka Kuki TV z trhu zcela nemizí. Službu bude nadále provozovat a rozvíjet společnost CETIN, ovšem výhradně pro své velkoobchodní partnery. V praxi to znamená, že pro diváky, kteří využívají Kuki prostřednictvím menších lokálních poskytovatelů internetu a nikoliv přímo přes O2, se nic nemění a vysílání jim bude fungovat i nadále.
Zákazníkům O2, kterým služba k poslednímu lednovému dni skončí, operátor garantuje vrácení případného nespotřebovaného kreditu. Společnost ho bez prodlení vrátí na bankovní účet spojený s platební kartou, jež byla u služby naposledy použita k úhradě.
Operátor O2 oficiálně převzal zákazníky Kuki TV od 1. června 2024. Od srpna 2024 už nebylo možné objednávat službu pro nové zákazníky.